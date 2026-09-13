衛蘭空降灣仔海旁驚喜合唱《大哥》　全場High爆網民直呼如夢境

衛蘭Janice即將於2026年11月14、15及17日，假紅磡香港體育館舉行一連三場《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站。演唱會票價分為港幣$1,180、$880及$580，建行(亞洲)信用卡將於9月28日起率先提供優先訂票，並於10月8日起在城市售票網公開發售。



衛蘭期待11月紅館個唱 ，驚喜現身灣仔與樂隊The Flame Busking預熱。（公關提供）

驚喜合唱《大哥》

昨晚 (12日) Janice特意現身灣仔海旁，為樂隊The Flame的Busking擔任特別嘉賓，現場瞬間吸引大批市民及歌迷圍觀。期間她與樂隊主音張潔瑩 (Kit) 合唱《心亂如麻》及《大哥》兩首歌曲，最後更引領全場觀眾大合唱《就算世界無童話》，將現場氣氛推至高峰。

與樂隊主音張潔瑩 (Kit) 合唱《心亂如麻》及《大哥》兩首歌曲。（公關提供）

網民讚如預演紅館

現場氣氛熱烈，不少觀眾即時將演出片段上載至社交平台，引來大批網民熱議。不少人留言形容能在灣仔海旁偶遇Janice現場獻唱「有如置身夢境」，宛如提前觀看演唱會預演。同時，粉絲們亦紛紛在網上列出心水歌單，「敲碗」希望Janice能在11月的紅館個唱中獻唱。

網民讚如預演紅館。（公關提供）

面對歌迷的熱情，Janice在現場表示深受感動。她之前也有提及過，歌迷能從20年前一路陪伴自己走到現在極不簡單，途中雖有起跌，但大家始終給予無限支持。相信Janice會認真參考歌迷的寶貴建議，為11月的紅館舞台打造一份令大家心滿意足的完美歌單。