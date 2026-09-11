梁詠琪完成26場全國話劇巡演　預告演唱會用盡人情卡邀特別嘉賓

Gigi梁詠琪今年入行30年，首次參與改編自韓國作家趙南柱原著小說《82年生的金智英》話劇《我們成為的她》，日前於北京天橋藝術中心順利完成最後3場演出，歷時接近兩個月、走遍全國7大城市巡演、合共26場演出圓滿落幕。尾場謝幕一刻Gigi哽咽感謝觀眾：「希望透過這個話劇，為正處於困境的女性說出她們的感受！」

梁詠琪完成26場話劇《我們成為的她》全國巡演。（公關提供）

梁詠琪歷時兩月完成26場演出

Gigi由5月中便獨自到上海，全情投入為話劇排練，直到7月中正式公演，一直馬不停蹄巡迴多個城市演出，包括：上海、杭州、深圳、成都、南京、西安、以及尾站北京，期間Gigi的好友楊采妮、許茹芸、還有前輩張艾嘉等，也特意前來欣賞她的演出。

日前來到最終站北京，與一班演員相處3個多月，Gigi內心難免不捨，她說：「連續3個多月朝九晚六一起排練、吃飯、演出，放假時相約看表演，過程非常充實和快樂。希望將來能把這劇目帶到更多的地方。我也非常感謝所有台前幕後夥伴們在這個新的領域上給我力量和支持。」

梁詠琪歷時兩月完成26場演出。（公關提供）

梁詠琪勇於跨界挑戰自我

入行轉眼30年，Gigi依然孜孜不倦勇於接受新挑戰，她坦言：「本來今年計劃好出唱片和做演唱會，當這個話劇來邀請時，有擔心過自己有沒有能力和時間應付，但人生來到這個階段，有甚麼不可以嘗試呢？人生要時刻保持好奇心，想試煉一下自己的能力，能否應付這麼一個大挑戰。透過主演這部話劇，磨練演技之餘，最重要是讓我更認識自己、挑戰自我。」

梁詠琪勇於跨界挑戰自我。（公關提供）

梁詠琪全情投入新專輯宣傳及紅館個唱

前陣子每個星期都要飛去不同城市演出，現在終於可以專心留港工作。稍後Gigi將全情投入全新國語專輯《溫柔的存在》的宣傳工作，以及11月底在紅館舉行的《梁詠琪 Love Gigi 愛自己世界巡迴演唱會～香港站》。她透露為了今次個唱已用盡人情卡，邀請到在過去30年陪伴並見證她成長的重要人物，在她的個唱上亮相。

「今年對我和歌迷來說都是特別的一年，實在有太多想做的事情……我希望能為支持我的歌迷帶來更多驚喜，無論在音樂或演戲方面。感謝大家陪我走過這30年，還有很多陪伴我成長、指引我的前輩與同行夥伴，他們全都會來到我的演唱會舞台！我相信每一場演出，都會成為現場上萬觀眾與我共同創造的美好集體回憶。」Gigi說。