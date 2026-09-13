譚穎倫謝曉瑩組「穎·靈宵」強勢登場　十月一連三晚葵青劇院開騷

全新組合「穎·靈宵」將於2026年10月11日至13日，一連三晚假葵青劇院演藝廳首度登場，譚穎倫與謝曉瑩攜手擔綱，三齣劇目傳統與創新並蓄，與戲迷共度精彩秋天。



全新組合「穎·靈宵」將於2026年10月11日至13日，一連三晚假葵青劇院演藝廳首度登場。（公關提供）

重塑經典還原卓文君的真實聲音

10月11日上演的《鳳求凰》，2018年首演於香港文化中心大劇院，其後於2019年及2021年兩度重演。今次主辦單位金靈宵獲香港藝術發展局「作品重塑計劃」資助，重新打磨劇作，為卓文君增設「聽琴前夜、私奔之後、老年回望」三個心理獨白節點；又於《鳳求凰》古琴曲中加入女聲和應，象徵情感中的平等對話。譚穎倫飾演司馬相如，謝曉瑩分飾卓文君與茂陵女，廖國森飾卓王孫，黎耀威飾王吉／公孫弘，吳立熙重演阮兆輝開山角色「李孝先」並獲輝哥親授指導。

重塑經典還原卓文君的真實聲音。（公關提供）

10月11日上演的《鳳求凰》。（公關提供）

信義與重逢兩個經典兩種情懷

10月12日演出《柳毅奇緣》，講述書生柳毅仗義為受虐龍女三娘千里傳書，牽出一段人仙奇緣。譚穎倫飾柳毅，謝曉瑩飾龍女三娘。10月13日演出《雙仙拜月亭》，為唐滌生經典劇目，戰亂中尚書千金王瑞蘭與書生蔣世隆患難訂情，卻遭父親拆散；世隆投江獲救後改名卞雙卿高中狀元，拜月亭下重逢。譚穎倫一人分飾蔣世隆與卞雙卿，謝曉瑩飾王瑞蘭，夥同吳立熙、周洛童、鄺紫煌等一眾粵劇新星，共同出演。

信義與重逢兩個經典兩種情懷。（公關提供）

譚穎倫一人分飾蔣世隆與卞雙卿。（公關提供）

謝曉瑩飾王瑞蘭。（公關提供）

才子佳人緣牽「穎·靈宵」

組合「穎·靈宵」，才子佳人的故事無疑是最動人的特點。謝曉瑩作為花旦，端莊嫵媚、情感細膩；譚穎倫作為九十後文武生，唱做俱佳、英氣挺拔。 二人默契十足，屢獲觀眾支持，如今強強聯手，以全新組合重新演繹經典愛情故事，勢必為戲迷帶來最纏綿動人的藝術享受。

才子佳人緣牽「穎·靈宵」。（公關提供）

說起這段合作的緣分，早在2019年12月6日，香港靈宵劇團於「粵睇越開心粵劇欣賞會」演出《雙仙拜月亭》時，譚穎倫當時飾演的是秦興福。時至今日，他已榮升文武生，擔綱飾演《雙仙拜月亭》中的蔣世隆/卞雙卿。從當日的小生，到今日與謝曉瑩並肩擔綱的才子，見證了譚穎倫的成長與實力，也讓「穎·靈宵」這個組合更添傳奇色彩。

早在2019年12月6日二人已合作。（公關提供）

三場門票將於2026年8月22日起於城市售票網公開發售。全新組合「穎·靈宵」首演在即，誠邀觀眾入場見證。