張國榮70誕辰音樂會圓滿落幕　莫文蔚重現49年前造型致敬哥哥

昨晚(12日)在西九文化區安盛竹翠公園舉行《繼續寵愛·張國榮70誕辰·音樂會》經已圓滿完成，現場座無虛席。有份參與的演出嘉賓(按出場排序)：莫文蔚、譚耀文、陳松伶、黃洛妍、甄敏芳、馮熙燮、顏米羔、謝天華、蘇永康、陳潔靈、鍾懿、陳卓賢、鍾鎮濤、張衛健、許冠傑均懷着對哥哥的思念，以高水準的演出向「哥哥」致敬，一起慶祝他的70歲誕辰。

《繼續寵愛·張國榮70誕辰·音樂會》圓滿落幕。（公關提供）

7CD重磅專輯與新歌獻給哥哥

音樂會開始前司儀李浩林在台上說：「今年我們有很多不同的方式紀念『哥哥 』，包括香港文化博物館舉辦了 《繼續寵愛 • 張國榮70誕辰 • 紀念展》、當中除了展出三百多件和『哥哥 』有關的物品，特別的是紀念展重組了哥哥舊居的一些場景，希望大家看到哥哥在舞台上的風姿外，也可以看到他私底下的一面。而06年有一班『哥』迷在溫哥華史丹利公園長期租了一張長櫈，用來紀念『哥哥 』，今次陳太以1比1的比例重新還原了這張長櫈，放在紀念展中重置這個畫面，讓大家坐上去懷緬『哥哥 』。還有上月在尖沙咀開幕的FUN SPACE，陳太希望在這個空間內大家可以有更多的連結，以及一個屬於大家聚腳的地方，我知道在這段期間有不同的『哥』迷彼此認識，大家互相分享。近期大家也應該知道有一套名為《繼續寵愛．張國榮70誕辰 環球 X 陳淑芬聯袂特典 》的7CD專輯推出了，收錄了70首『哥哥 』的歌曲，當中特別之處，這70首歌曲來自『哥哥 』出道以來的5間唱片公司，分別是寶麗多、華星、新藝寶、滾石及環球，5間唱片公司携手打造這套紀念專輯，是非常值得大家珍藏。10年前，陳太在『哥哥 』 60誕辰時做了一首歌《Dear Leslie》，並邀請了古巨基演繹，10年後陳太在70誕辰做了另一首名為《7o Leslie with Love》的歌曲，上次她找了一位男歌手演繹，今次則希望找一位女歌手獻唱，也希望這位女歌手是和『哥哥 』有連繫的朋友，結果她找了B哥哥鍾鎮濤的女兒鍾懿演繹這首新歌。B哥哥聽到這首歌的Demo時非常感動，希望下一代可以分享他和『哥哥 』的喜悅。當然少不得是今晚這個音樂會。主辦單位陳太希望可以有世界各地的朋友來到香港去不同的活動紀念『哥哥 』。」

《繼續寵愛·張國榮70誕辰·音樂會》圓滿落幕。（公關提供）

1956架無人機創香港演唱會記錄

Derek續說：「今晚有來自香港、澳門、日本、韓國、新加坡、英國、印度，以及內地很多城市包括深圳、廣州、東莞、佛山、肇慶、江西、湖南、湖北、武漢、四川、南京、北京、上海、黑龍江的『哥迷 』來到香港，歡迎大家。」陳太說：「可以看到愛『哥哥 』的人都在這裡，有一件在FUN SPACE發生的事想和大家分享，有一個只有7歲的後榮迷，有一天他在FUN SPACE遇上我，他走上來跟我說想唱一首歌給我聽，接著他便開著他的手機播放了Monica並跟著一起唱，我問他知否誰是張國榮？是否你爸爸媽媽喜歡他，所以你才喜歡？他直接回答我他很喜歡張國榮，當時他爸爸說他這兩個星期不停在Youtube上Loop張國榮的歌，他以前是喜歡Micheal Jackson。接著這個小朋友告訴我，他外公喜歡Paul Anka，這個小朋友和我說Paul Anka這個名字時我也非常Surprise，於是我便帶他去FUN SPACE內那個工作証專區，讓他看到和這些歌手有關的工作証，及後我認識的一個髪型師問我是否有一位7歲的小朋友去過FUN SPACE找我，原來這個小朋友的母親是他的客人。我問准了小朋友和他的父母能否把他的片段放在這裡給大家觀看，他們同意了，他媽媽告訴我原來這位小朋友的暑期作業，題目是今年暑假最開心和最難忘的事，是去了FUN SPACE，很感謝很多爸爸媽媽將Leslie介紹給他們的小朋友認識，多謝大家。我也想多謝今天來表演的所有歌手，他們也是因為愛『哥哥 』所以出現在這裡，特別是歌神許冠傑，他從來沒有做過任何演唱會嘉賓，但因為他和Leslie的交情，當我邀請他出席時，他一口便答應，多謝Sam。另外一件我發夢也沒有想過的事，當籌備這個音樂會時，我希望在一個戶外的場地可以做到室內場地不能發生的事，好希望這件事可以實現，希望今晚每位『哥』迷也會覺得這個音樂會非常有意義，這是一個破紀錄的演出，在一個演唱會上用1,956首無人機製造圖案，香港演唱會歷史上應該從未發生過。當初也沒想到這個構思能夠實現，中間有很多不同的困難，在此我要特別多謝傲華創意的鼎力相助，他們花了很多心機促成這事，希望大家今晚也會欣賞這個無人機環節。」

《繼續寵愛·張國榮70誕辰·音樂會》圓滿落幕。（公關提供）

莫文蔚重現49年前打扮

接著大屏幕播放出「哥哥」首次參加亞洲歌唱大賽，以及最後獲得仍是小朋友的莫文蔚獻花的片段，片段後莫文蔚就現身台上，獻唱當年「哥哥」的參賽歌曲American Pie，唱畢此曲後Karen說：「大家好，今晚可以和這麼多『哥迷 』一起慶祝『哥哥 』70歲誕辰，係咪好正呀？大家應該也喜歡了『哥哥 』很多年，但無論喜歡了多少年，對我來說也是很濕碎，我一定係鍾意了『哥哥 』最耐最耐果個，我就係超級Fans囉，因為係49年前即1977年，那年『哥哥 』參加亞洲歌唱比賽，唱這首American Pie，果陣我係一個6、7歲嘅小女孩，好幸運咁可以坐係現場，因為我係其中一位小花女。當晚我就目睹張國榮哥哥著住一身白色造型，真係好震撼，我雖然好細個但我已經心裡面問緊自己，呢個係咪傳說中嘅白馬王子？點解可以咁靚仔、咁有型？由果一刻我就記住咗張國榮呢個名，成為咗佢嘅頭號粉絲。今日我係悉心打扮，特登著番一套白色恤衫、白色褲，戴上一頂佢嘅標誌性紅色帽，向『哥哥 』致敬。緣份真係好奇妙，發夢都諗唔到入咗呢個圈之後，竟然有機會真正認識Uncle Leslie，重可以有好多機會同佢合作，佢當正我係細侄女，教我好多嘢，好照顧我好錫我，佢吩咐我一定要叫佢做Uncle Leslie，好掛住你呀，Uncle Leslie！今日我哋可以係呢度分享佢留比我哋嘅經典音樂作品。佢係電影方面成績亦都好厲害，佢第一次攞最住男主角就係憑呢部電影《亞飛正傳》，係呢度送呢首主題曲何去何從比大家。」Karen接著便獻唱了《何去何從》及《偷情》。

莫文蔚重現49年前打扮致敬哥哥。（公關提供）

譚耀文感念梅姐引薦銘記哥哥鼓勵

譚耀文接力出場唱了《始終會行運》和《儂本多情》，阿譚說：「我想分享一段我同『哥哥 』嘅情緣，其實我同『哥哥 』只有一面之緣，因為真正同佢傾過計只有一次，係某年某月一個頒獎禮嘅後台，有一位善心人知道我好鍾意『哥哥 』，佢就帶我過去同『哥哥 』打招呼，係短短一陣間，『哥哥 』送咗幾句到今時今日我重係終身受用嘅說話比我。果晚之後我以為冇機會再見到佢，點知隔咗幾年後我收到陳太電話，佢話『哥哥 』想請我睇佢嘅告別演唱會，果陣時開心到幾晚都瞓唔到覺，不過果晚我去睇佢演唱會心情非常交雜，一邊係非常感動偶像比飛我去睇佢演唱會，但另一邊係當時我嘅身份已經不是歌手，所以我望住個舞台係度諗我係咪唔會返嚟，呢個演唱會之後就真係冇見過『哥哥 』，而我亦轉型成為一個演員。係演員好顛波嘅路途上，當我一失意同埋唔愉快嘅時候，我就會諗起『哥哥 』係好多年前同我講過嘅說話，就係呢幾句說話一直支撐住我，繼續係演藝路上追夢，當時佢對我講果幾句說話就係：『幾好喎，我有睇你嘅演出，繼續加油，不過你要記住要不斷學習，不斷提升自己，之後我哋會遇到好多難關，你要逐一克服，千祈唔好咁容易放棄，你要先對人好，人哋先會對你好。』於是我堅守住『哥哥 』講嘅呢幾句說話，終於係上年完成咗我嘅心願。所以我係度要特別多謝你『哥哥 』，雖然係一面之緣，但係對我影響好深，唔記得講介紹我比『哥哥 』認識果位就係我師父梅姐梅艷芳，講咗咁耐好似要跳下舞唱快歌比大家聽，好唔好呀？」在一大班舞蹈員伴舞下，阿譚跳唱了《少女心事》和《第一次》組成的快歌 Medley。

譚耀文感念梅姐引薦銘記哥哥鼓勵。（公關提供）

群星接力演繹經典名曲

在黃洛妍的小提琴伴奏下，陳松伶唱了《由零開始》，「我哋聽過好多『哥哥 』嘅歌，我哋聽過《風再起時》、《風繼續吹》，但係大家知唔知原來『哥哥 』寫過好多歌，今晚我哋會唱好多佢寫嘅歌，入面有好多佢嘅感情，當我一諗起『哥哥 』果陣，我就會唱《由零開始》，但係當你哋想起佢嘅時候，你哋又會唱邊首歌呢？」接著黃洛妍唱了《有心人》、甄敏芳唱了《玻璃之情》、馮熙燮唱了《愛火》、顏米羔唱了《想你》，最後他們五人合唱了《風再起時》。

群星接力演繹經典名曲。（公關提供）

謝天華也獻唱了由『哥哥 』作曲的《我》，他說：「今晚好開心可以唱到『哥哥 』寫嘅呢首歌，我同『哥哥 』嘅淵源就係喺佢嘅告別演唱會，當年佢封咪果一刻我真係印象深刻，講起呢個告別演唱會，大會提我記住要同大家講多次，如果你有呢個演唱會最尾果一場嘅門票，你就可以攞住呢張門票票尾，去到FUN SPACE換一杯免費咖啡，佢哋嘅咖啡好特別，每一杯咖啡泡沫面都有哥哥嘅圖案，飲咗佢就好似將哥哥飲咗落肚，以後晚晚發夢都見到佢，但最重要嘅係佢永遠永遠都係我哋嘅心中，Leslie生日快樂。」

群星接力演繹經典名曲。（公關提供）

蘇永康陳潔靈細訴歌迷情誼

蘇永康出場先唱出《為你鍾情》，接著他和陳潔靈合唱《誰令你心痴》，陳潔靈：「有邊個5周年同10周年音樂會都係度？」台下即時傳來很多歡呼聲。蘇永康說：「就係你哋嘅反應令我感覺到Leslie嘅歌迷好似一家人咁，希望將來係二十年、三十年之後，都可以繼續見到你哋，好唔好呀？」陳潔靈在獻唱《只怕不再遇上》前說：「呢個係Leslie送比大家嘅緣份。」鍾懿出場唱了獻給「哥哥」70歲𧩙辰的全新單曲《70 Leslie with Love》，當中的歌詞用上了不少『哥哥』的歌曲名字，令大家聽得非常親切。

當音樂會進行至晚上9時12分那一刻，一共有1956架無人機從海上躉船升到夜空中，在天公造美下順利完成及呈現了9分12秒和『哥哥』有關的圖案，包括他不同時期的造型、曾在舞台上展示過的 Icon，以及最後出現的生日蛋糕，全部圖案栩栩如生，每一位觀眾在那一刻也被感動。陳太感恩表示原本天氣預告是星期六晚會下雨，但最後只是在音樂會開始前和中段下過雨，空氣中更帶著涼風讓人感到舒暢。「好多謝天公造美，也多謝『哥哥』的加持，更要多謝大家的通力合作，令到無人機這個環節能夠圓滿完成，希望大家也是懷着一個愉快的心情渡過了一個難忘的晚上；希望『1956912』這個『哥』迷心中的張國榮專屬號碼，將會繼2013年創下『最大規模紙鶴展覽』後，再次成為大家對『哥哥』這位永恒傳奇的美好回憶。」

蘇永康和陳潔靈合唱《誰令你心痴》。（公關提供）

陳卓賢鍾鎮濤跨時代致敬

陳卓賢獻上了一曲《I Honestly Love You》，Ian說「雖然我唔認識『哥哥』，亦都冇機會同『哥哥』合作過，但係每次一聽到佢嘅電影主題曲，我嘅腦海就會浮現番果套電影嘅畫面。由細到大都聽到『哥哥』點樣為我哋呢個地方，為呢個行業付出咗好多，佢亦都好照顧我哋嘅同僚，所以佢係一個好值得我哋學習嘅對像，今日好多謝陳太嘅邀請，等我可以有機會係度演繹一啲『哥哥』演繹過嘅歌曲，送比大家聽，我亦都相信唔係淨係我哋呢一代有去聽『哥哥』嘅歌同睇佢嘅電影長大，我希望我嘅下一代都會一樣咁做。」

陳卓賢獻上了一曲《I Honestly Love You》。（公關提供）

鍾鎮濤為大家帶來《今生今世》：「睇番大屏幕嘅相，好多以前嘅畫面都出番嚟，我同Leslie都有唔少嘅合作機會，不過主要都係拍電影，都拍過幾部，但係唱歌就比較少啲，因為大家當年唔係成日係唱歌嘅場合撞到，但係一啲私人聚會，例如聖誕節Leslie喜歡開Party，現場會有Live Band，大家少不免會上台唱歌，有時佢唱一首，我唱一首，大家又合唱一首。不過好可惜果陣時未流行手機可以錄影，所以留番係度的片段就少之又少，想唔到係今日我同『哥哥』可以係度合唱，呢啲回憶係晒我個腦裡面，永遠都唔會忘記，Leslie生日快樂。」緊接的張衛健先穿上民初裝唱了《胭脂扣》，然後急速換裝演繹了重新編曲的《拒絕再玩》，他在唱《風繼續吹》前說：「跟住呢首歌對所有人，特別係對『哥哥』都好有意義，因為呢一首係佢真正爆紅嘅歌。」

鍾鎮濤為大家帶來《今生今世》。（公關提供）

許冠傑壓軸與哥哥空對唱

壓軸出場的歌神許冠傑先自彈自唱《沉默是金》，大屏幕上出現了『哥哥』的演出片段，創造了Sam哥和Leslie隔空對唱的難忘畫面，接着Sam哥把他自己的一曲《難忘你》改了部份歌詞獻給『哥哥』，和現場觀眾一起抒發對『哥哥』的想念，在唱《有誰共鳴》至中段時，一眾歌手再度現身台上與Sam哥大合唱獻給『哥哥』。在音樂會正式結束前，大屏幕播出唐唐的祝賀錄音，唐唐說：「大家好，今日是 Leslie 70歲生日，我們在這裡祝他生日快樂，已經過了這麼多年， Leslie一點也沒有變，他仍然帥氣，仍然迷人，他的電影依然那麼好看，他的歌曲依然那麼好聽。改變的，是我們，我們慢慢變老了，滿頭白髮，滿面皺紋，但我們對他的心意從未改變，我們依然掛念哥哥，依然疼愛哥哥，我們今天也一起繼續寵愛張國榮， Leslie，Happy Birthday !」