蕭敬騰演唱會Kiss Cam出事女歌迷推開男友疑分手　當事人發聲了

又有 Kiss Cam 捕捉到抓馬（Drama）畫面了！近期，蕭敬騰杭州演唱會的 Kiss Cam 環節中，鏡頭剛好拍到一對穿着情侶裝的男女。沒想到，男生主動靠近想索吻時，女生卻直接伸手將他推開！更讓人意外的是，女生隨後轉身親吻了身旁的閨蜜，瞬間讓現場氣氛直接沸騰～



這一幕曝光後也立刻引起網友熱議，紛紛開始瘋狂猜測兩人的真實關係，直呼 Kiss Cam 這次又捕捉到什麼大瓜了～

蕭敬騰杭州演唱會Kiss Cam環節拍到意外畫面。（微博@蕭敬騰）

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近幾年，Kiss Cam 頻頻捕捉到各種意外畫面，從情侶當眾翻車、疑似抓包出軌，到現場認親、約會榜一大哥等劇情，幾乎每次都能引起網友熱議，也讓大家越來越期待這個環節到底會拍到什麼～

這次蕭敬騰杭州演唱會的 Kiss Cam 也上演了一幕「拒絕男友索吻，轉身親閨蜜」的抓馬畫面。隨着影片在網上瘋傳，兩人的關係隨即引發各種猜測，甚至還傳出兩人其實已經分手的消息。面對網上不斷出現的各種說法，這對情侶隨後也曬出影片回應，為這場意外插曲作出澄清。

這對情侶隨後解釋，原來當時的畫面其實是兩人事先安排好的，並非網友所猜測的感情生變。男方也發文透露，讓女友在鏡頭前故意露出嫌棄表情、躲開自己的親吻，甚至伸手擋住他，都是自己臨時想出的「鬼點子」。

更有趣的是，現場另外兩名男生其實也是他們的朋友，不過事前同樣完全不知情，就這樣一起被拉進這場「燃冬小品中」（狗血三角戀），意外製造出滿滿戲劇效果。

之後，女方也透過影片親自回應：

鏡頭突然來了我們調皮了一下。

並喊話大家：「不用擔心～我們很好也祝大家幸福開心」，強調兩人的感情依然穩定。她同時澄清，網上流傳的已經分手說法並非事實。

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