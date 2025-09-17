薛凱琪演唱會Kiss Cam災難　大屏幕直擊觀眾忘我撩鼻屎遭全場恥笑

薛凱琪（Fiona）近日在蘇州舉行演唱會，吸引大批歌迷入場支持。演唱會其中一個環節是甜蜜滿瀉的「Kiss Cam」，讓情侶粉絲在Fiona的歌聲中親吻放閃，沒想到卻意外變成一場大型「社會性死亡（社死）」災難，一名男歌迷被鏡頭捕捉到當眾撩鼻屎，全場爆笑，連台上的Fiona都忍不住笑到失控！

事發時，Fiona正在深情獻唱經典情歌《甜蜜蜜》，而台上的大螢幕則隨機捕捉場下的情侶觀眾，氣氛本應非常浪漫。在鏡頭帶過幾對甜蜜熱吻的情侶後，畫面突然聚焦在一位男士身上，他身旁的女伴正一臉陶醉地望著舞台，但他本人卻似乎完全活在自己的世界。

在成千上萬觀眾的「注視」下，這位男士竟懵然不知自己已成為全場焦點，更在高清鏡頭的特寫下，全神貫注及忘我地將手指挖入鼻孔，做出撩鼻屎的不雅動作。這個極具衝擊力的畫面，與Fiona《甜蜜蜜》的歌聲形成了極大的對比，全場觀眾瞬間爆笑，尖叫聲與笑聲此起彼落。

由於見觀眾異常熱烈，台上的Fiona也忍不住好奇，轉身望向大螢幕，一看之下也忍不住失笑，更笑到彎腰、無法繼續演唱。但儘管鏡頭在這位觀眾臉上停留接近20秒，他依然全程處於狀況外，沒有理會身旁的女伴，更遑論親吻。

這段「社死」影片隨即在網上瘋傳，網民都認為非常尷尬，有人調侃：「幸好沒往嘴裡填」、「他自己看不到大屏幕嗎？」不過，亦有另一派網民替該名男士感到不值，認為攝影師的行為「太過分」，不應將別人的尷尬時刻公諸於世：「明知道別人在幹嘛還放大屏幕，不是每一個人都能笑著面對這種糗事的。」

