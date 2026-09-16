張柏芝推全新粵語單曲《若有運氣》　用溫柔聲線釋懷過往心事

近日，張柏芝全新粵語抒情單曲《若有運氣》已於各大音樂平台正式上架。在這個夏末，張柏芝以一首旋律動人的情歌回歸粵語樂壇，將過往心事藏於釋然的歌聲之中。



張柏芝全新粵語抒情單曲《若有運氣》已於各大音樂平台正式上架。（公關提供）

獨有嗓音依然溫柔 時間沉澱港風質感

新歌《若有運氣》由華納音樂出品，大眾所熟悉的港式情歌質感，在張柏芝的聲線裡緩緩展開。相較於以往，她獨有的嗓音依然溫柔，但也多了一份時間沉澱的質感。在這首歌曲中，內心的眷戀、失落與最終的釋然，都被安靜地放進旋律裡。這也正應了歌曲想要傳達的核心精神：有些情歌年輕時唱，是愛；而經過時間再唱，則是懂得。

張柏芝全新粵語單曲《若有運氣》。（公關提供）

以「客機」為意象：是啟程，也是別離

《若有運氣》以一場尋找自我療癒的「遠行」為核心概念，探討了「究竟要飛多遠，才能忘記一個人」的內心羈絆。正如歌詞中唱到的那般：「喝杯冷水 看出好戲，越過大氣 應該會淡化別離」。人們好像總是相信遠方，相信換一座城市、換一種天氣，當窗外的風景從熟悉變得陌生，那些放不下的事也會慢慢變輕。於是，我們收拾行李，關掉手機，穿過雲層，前往遠方。歌詞中「關機了 回憶相冊沒心整理」的直白刻畫，也精準捕捉了人在試圖放手時的真實狀態。

張柏芝全新粵語單曲《若有運氣》。（公關提供）

回憶自有其時區，用釋然贈予「手信」

然而，飛機一直向前，回憶卻有自己的時區。就算如歌詞所寫去「倒退時區」，也彷彿會「滯留上個日期」。有些人即使已經離開很久，卻還是會在某個瞬間重新變得清晰。歌曲巧妙地用「Departure」一詞點題，它既是啟程，也是別離。真正的告別，從來不發生在起飛的那一刻，它或許發生在很久以後。在經歷了飛越千里的洗禮後，歌曲最終走向了一種通透的釋懷。正如詞中所寫：「若有運氣 應該會記不起你」；而「假使旅行 未令人學懂爭氣，這手信贈你」，則展現了不再執念的溫柔。所謂遠方，從來沒有一個確切的距離；所謂告別，也未必需要一個盛大的結局。或許只是在某個時刻，當飛機再次穿過雲層，望著窗外忽然想起：「若有運氣，下一次啟程，就能忘記」。張柏芝全新粵語單曲《若有運氣》已於各大音樂平台全面上架。讓我們戴上耳機，在動人的旋律中，陪張柏芝一起奔赴這場溫柔的遠行