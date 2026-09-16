胡子彤再戰亞運收回「退役宣言」　獲古天樂提點：打到40歲都得

胡子彤將再代表香港出戰今屆名古屋亞運，他接受HOY主播王凌燕專訪分享特訓情況。他說早有這計劃：「上年八、九月開始，主要係因為想同隊友們經歷多一次大賽，但我自己嘅性格係一日未成事都唔會公布，而家就可以大聲宣布，我係會出戰亞運。」



胡子彤將再代表香港出戰今屆名古屋亞運。（公關提供）

胡子彤無奈因工作缺席前兩屆亞運

新戲剛煞科，子彤說很幸運沒撞期：「因為對上兩屆亞運我都有入選，但工作關係去唔到。（新戲都好考體力，有冇幫你保持體能？ ）最緊要係訓練咗一個好好嘅意志力，我哋拍10幾個鐘，訓練佔幾個鐘，嗰幾個鐘係高強度，所以幫到訓練意志力。（呢段時間點訓練同平衡工作？ ）一至五我哋有三日訓練，老闆古天樂開演唱會係星期六日，就冇辦法，一定要出席老闆演唱會。澳門演唱會嘅上晝，我喺中山同隊友受訓，練完就即刻坐車去澳門做演唱會。唔好彩呢段時間，我哋平時訓練嘅場地晒草灣封場，要不斷去唔同地方訓練，好彩香港而家有一個新嘅室內訓練地方，全力支持港隊嘅訓練。一路想有個屬於香港棒球總會，或者港隊專用嘅場地，因為我哋嘅場地都隸屬康文署，要同其他人分享。」

胡子彤無奈因工作缺席前兩屆亞運。（公關提供）

胡子彤談運動生涯難忘事

談到運動員生涯難忘事，子彤就說：「十幾二十歲嘅時候，有場比賽因為自己失誤令球隊輸咗，冇咗冠軍，嗰刻真係想放棄，每個運動員都需要經歷過失敗先會知道要繼續付出同努力。」子彤曾表示計劃今屆亞運後退役，今天提到退役他就說：「我發覺有啲嘢唔好講到咁死住，因為好掙扎，好鍾意呢個運動，但同時工作上，托賴慢慢有啲計劃。（會唔會已經唔捨得？）唔捨得同班隊友嘅時間，我上年返球場好開心，因為佢哋係由細到大，見過我最唔好同最好嘅時間，嗰啲係最純粹嘅感覺。」

胡子彤談運動生涯難忘事。（公關提供）

胡子彤曾獲古天樂點醒

「我覺得工作幫到我喺運動場上嘅表現，因為知道有好多嘢我哋控制唔到，我可以做到嘅，就係眼前嘅工作，而呢樣嘢可以帶你去到更遠。呢個係我幾年前同老闆食飯，佢同我提過嘅講法，望遠啲，但係唔可以忽略眼前嘅嘢。我嗰時唔明，望遠啲但又唔可以忽略…即係點？但而家開始理解點解佢會咁講。（你34歲係咪已經超出一般棒球手退役年齡？）都唔係㗎！其實可以打到40歲，所以睇吓自己仲繼唔繼續堅持落去。」子彤表示希望多些人喜歡或支持香港運動員及棒球，祝願大家在亞運有好成績。