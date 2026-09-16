黑人陳建州手術順利「仍心律不整」　范瑋琪ICU外爆「清醒對話」

「黑人」陳建州9月15日驚傳突發急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院接受手術，目前已完成治療並轉入加護病房觀察。今（16）日上午，妻子范瑋琪（范范）現身醫院探視，神情略顯憔悴，在加護病房外守候，稍早受訪時也親自透露老公最新狀況。



范瑋琪表示，陳建州目前手術狀況相當順利，「手術非常非常順利」，不過術後仍有心律不整的情況，因此醫療團隊目前仍讓他留在加護病房觀察。

陳建州（Facebook@黑人陳建州）

更多黑人陳建州的相片：

+ 3

被問到何時能轉往普通病房，范瑋琪透露，今天仍會繼續住在加護病房，「明天還是有可能會住」，要等到明天這個時間點，再由醫療團隊評估是否能轉往普通病房。

范瑋琪透露，雖然陳建州目前人在加護病房，但兩人仍有互動，「現在要回家，他就叫我幫他帶毛巾，想喝的檸檬水」，簡單幾句話也讓外界稍微放心，顯示術後仍有意識並能與家人溝通。

范瑋琪今天也在探視後表示明天還需要再到醫院，「明天這時候還要再來」，最後也不忘向守候在醫院外的媒體說：「不好意思讓你們還要來，辛苦了，謝謝！」

陳建州本人昨晚也透過社群發文報平安，感謝外界關心以及醫療團隊的照顧，目前則持續留院休養。

延伸閱讀：黑人陳建州心肌梗塞送醫 家族病史引關注 母抗乳癌妹接受肺移植

+ 5

延伸閱讀：

陳建州心肌梗塞裝支架！ 小S嚇呆擔心再失去：感謝老天爺沒把黑人帶走

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】