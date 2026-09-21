鄭秀文辦簽名會遭歌迷突襲擁抱　暖心安撫派合照福利極寵粉

天后鄭秀文（Sammi）日前於尖沙咀舉行簽名會，為600位歌迷簽名，現場加上圍觀途人，近千人擠得水洩不通。身穿粉紅色外套配黑色長褲的Sammi精神奕奕準時下午3時現身，一出場便熱情向地面及樓上的四方歌迷揮手打招呼，台下歌迷隨即拉起橫額燈牌與黑膠碟吶喊助威，氣氛極之熱鬧。活動於黃昏6時31分圓滿結束。

鄭秀文睽違8年再辦簽名會近千人擠爆。（公關提供）

歌迷激動上前擁抱獲合影機會

活動開始前，Sammi與歌迷大玩「估歌仔」小遊戲熱身，透過即場抽籤邀請四位來自各地的歌迷上台。主持人Donald隨即發揮搞笑本色，用不鹹不淡的普通話解釋規則，逗得Sammi忍俊不禁笑言：「佢哋識聽廣東話㗎！」遊戲開始前，台上其中一位女歌迷突然衝上前擁抱Sammi並感動落淚，工作人員見狀即上前解圍。另一位女歌迷亦上前擁抱並喜極而泣，引來台下陣陣起哄。向來寵粉的Sammi與Donald最終合力「出貓」，讓四位歌迷全部打和並獲得與Sammi單獨合照的機會，皆大歡喜。

歌迷激動上前擁抱獲合影機會。（公關提供）

鄭秀文與劉太互送禮物

為答謝The ONE提供場地及贊助，Sammi特意準備了親筆簽名的全新黑膠LP率先送給華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（劉太）。劉太亦別出心裁，回贈親手織的黑膠碟造型斜孭袋和小手袋給Sammi，Sammi對手作禮物愛不釋手。

鄭秀文與劉太互送禮物極用心。（公關提供）

鄭秀文解說《Sammi 初》創作理念

全新黑膠LP《Sammi 初》的創作與設計理念，Sammi解說：「全部歌都係我親自挑選，當中有side track，全部都好代表到嗰個年代嘅Sammi。我用『初』字，想將音樂去返最『初』，我嘅原點。字上面有幾塊葉嘅構思都係我諗，樹木嘅成長從幼苗開始。其實就個『初』字，我都花咗好多心機。」

鄭秀文為歌迷解說《Sammi 初》創作理念。（公關提供）

相隔8年再辦簽名會極感動

相隔8年再辦簽名會，世界各地歌迷都爭取來港見偶像，送上信件、心意咭、小手作、薯片零食和家鄉特產等。當然亦爭取機會向她「表白」、握手、心心合照，不少歌迷一見她就喊，非常感動。Sammi說：「記得上一次簽名會係2018年，原來隔咗咁多年！今次600個名額真係好唔夠，除咗香港嘅歌迷，仲有好多來自世界各地嘅歌迷，有啲要搭飛機、長途車，我真係好感動呀！呢種來自心底裏好真誠嘅支持同渴望，我會格外珍惜，會做多啲好嘅歌回饋俾佢哋。（被歌迷攬住喊）見到佢哋咁感動，我自己都好感動。」

鄭秀文相隔8年再辦簽名會獲歌迷支持極感動。（公關提供）

鄭秀文透露未來演出行程

本周末中秋節，Sammi透露將前往澳門演出，之後旋即啟程到外國工作數日，行程相當緊密。至於她早前劇透「三米飯糰」（歌迷會名稱）今年內再辦聚會，她表示目前正積極籌備中，適當時候便會公布詳情。簽名會結束後，Sammi亦在社交平台分享心情，得悉活動上有患病歌迷專程捧場，她特別表達了深切的關心與感動，祝願大家平安健康。

鄭秀文透露將前往澳門演出。（公關提供）

鄭秀文透露將前往澳門演出。（公關提供）