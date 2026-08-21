鄭秀文啟德演唱會延至2027年5月　9.3起辦理退款僅限時6個星期

鄭秀文（Sammi）原定2026年7月10日起，舉行一連三場的啟德演唱會《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，因舞台製作問題要延期舉行。現公布延期補場以及退款申請的安排。所有已購票並持有本演唱會有效完整實體門票之觀眾，可按以下安排選擇保留門票或申請退款。具體詳情如下：



鄭秀文啟德演唱會延至明年5月。（公關提供）

A.【保留門票觀看替補場次演唱會】 適用於持有受影響場次演唱會門票的購票人士：

持有受影響場次門票的購票人士如希望出席替補場次演唱會，可憑受影響場次之演唱會有效完整實體門票（連同票根）入場。購票人士將按照原門票所示座位編號於啟德主場館觀看相應之替補場次，無需另行申請或更換門票。

原定場次與替補場次對照如下：

原定場次演出日期及時間 替補場次演出日期及時間 2026年7月10日（星期五） 晚上7時30分 2027年5月28日（星期五） 晚上7時30分 2026年7月11日（星期六） 晚上7時30分 2027年5月29日（星期六） 晚上7時30分 2026年7月12日（星期日） 晚上7時30分 2027年5月30日（星期日） 晚上7時30分

B.【申請退款】於指定日期期間（2026年9月3日至2026年10月14日，為期6星期）向原有購票渠道申請退款：

如持有受影響場次演唱會門票的購票人士未能出席替補場次，可於指定期限內向原有購票渠道申請退款，退款安排如下：

購票渠道 退款申請日期 辦理及退款流程 退款金額說明 查詢方式 優先訂票 （東亞銀行信用卡） 2026年9月3日（星期四）10:00 至10月14日 （星期三）18:00 快達票（HK TICKETING）發送電郵通知申請；經核實後退回原付款帳戶 僅退門票面值（不含顧客服務費及派遞費） 電話：(852) 31 288 288 電郵：refund@hkticketing.com 公開發售 （快達票網上 / 熱線 / 輪椅票） 2026年9月3日（星期四）10:00 至10月14日（星期三）18:00 快達票（HK TICKETING）發送電郵通知申請；經核實後退回原付款帳戶 僅退門票面值（不含顧客服務費及派遞費） 電話：(852) 31 288 288 電郵：refund@hkticketing.com 內部訂購 由主辦機構另行通知 主辦機構將主動聯絡通知並安排退款 不包括已收取的行政費 請等候主辦機構主動聯絡 歌迷會訂購 （三米飯團） 依官方公布為準 依「三米飯團」官方專頁公布之流程辦理 依官方公布為準 留意「三米飯團」Facebook 專頁 國泰品味換購 由相關機構通知 相關機構將主動通知退款申請及後續安排 依相關機構通知為準 電話：(852) 2747 3333 Trip.com Group 2026年9月3日（星期四）10:00至10月14日（星期三）18:00 收到短訊／電郵通知辦理；經快達票（HK TICKETING）核實後按原付款方式退款 不包括平台服務費 通過對應應用程式（App）聯繫平台客服 大麥網 由相關機構通知 相關機構將主動通知退款申請及後續安排 依相關機構通知為準 聯絡大麥在線客服 電話：(86) 1010 3721

C.【未領取門票之購票人士】：

如購票人士尚未領取已購買之演唱會門票，請聯絡相關的購票渠道盡快領取門票，並按照上述A.【保留門票觀看替補場次演唱會】 或 B.【申請退款】於指定日期期間申請退款，作出選擇及安排。

備註：

• 主辦機構恕不受理任何演唱會門票遺失或損毀，如購票人士未能提供受影響場次之演唱會有效完整實體門票（連同票根），將不獲接納入場觀看對應的替補場次的演唱會。

• 當退款申請成功處理後，所有獲退款之演唱會門票將即時失效並作廢。該門票將不得用於參與替補場次或任何其他用途。

• 退款申請須於2026年10月14日（星期三）下午6時或之前提交，逾期恕不受理。

• 主辦機構有權因應實際情況修改上述安排，並以官方公布為準。

• 如有任何爭議，主辦機構保留最終決定權。