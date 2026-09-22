Twins Sidetrack演唱會售罄急加兩場　宣布「香港限定」絕不巡迴

Twins早前宣佈今年十二月十八至二十日，將於灣仔會展舉行一連三場《Twins Side by Side Concert》Sidetrack演唱會。消息一出，門票於優先訂購及公開發售後迅即被掃光，一票難求。今日（22日）宣佈加開十二月二十一及二十二日兩場，值得一提的是，今次這個Sidetrack演唱會是「香港限定」，歌迷絕對要把握機會。

Twins演唱會加場。（公關提供）

演唱會門票秒殺急加兩場

對於連加兩場，阿Sa及阿嬌表示希望「夠數還飛債」。這次Sidetrack演唱會，顧名思義會唱一些平時較少於台上演唱的「滄海遺珠」，現階段唱回這些歌，二人坦言感覺一定會有不同，特別是早期的歌曲，「當時嘅聲線仲係好幼嫩！例如：《百試不厭》、《有所不知》，其實每一首歌一去到個台度，每一次唱都會有唔同嘅感覺，係好神奇嘅！有啲歌以前唔係太大感覺 ，而家聽番覺得：『乜原來呢首歌咁好聽！』例如：《加油》，而有啲歌永遠唱嘅時候都會眼濕濕，例如：《友誼第一》。」

至於最想觀眾帶走的，是歡樂，「我哋最希望每一次嘅演唱會都係可以俾到觀眾一個開心、放鬆、可以忘記平時生活壓力嘅一個時間同空間，而且呢個氛圍係雙向嘅，大部份時間都唔係淨係我哋帶俾大家，因為通常入得場睇我哋演唱會嘅觀眾，都係好歡樂。」