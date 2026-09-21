王菀之藝術展音樂會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：河伯 多娜
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王菀之【王菀之《話・說》藝術展音樂會】音樂會將於2026年12月4-6（星期五至知星期日），8-12日（星期二至星期六）、12月12-13日（星期六、星期日）在西九文化區自由空間舉行，會在POPTICKET開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
王菀之音樂會2026香港 | 詳情
演唱會日期：12月4-6（星期五至星期日）、8-12日（星期二至星期六）、12-13日（星期六、星期日）
演唱會時間：12月4-6、8-12日 展覽：7PM / 音樂會：8PM）
12月12-13日（展覽：2PM / 音樂會：3PM）
演唱會地點： 西九文化區自由空間
門票價錢：$780-980（全場企位）
王菀之音樂會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：POPTICKET
公開開賣日期：2026年9月23日（星期三）
公開開賣時間：早上10時