王菀之藝術展音樂會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

王菀之【王菀之《話・說》藝術展音樂會】音樂會將於2026年12月4-6（星期五至知星期日），8-12日（星期二至星期六）、12月12-13日（星期六、星期日）在西九文化區自由空間舉行，會在POPTICKET開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

（IG@wongyuenb）

王菀之音樂會2026香港 | 詳情

演唱會日期：12月4-6（星期五至星期日）、8-12日（星期二至星期六）、12-13日（星期六、星期日）

演唱會時間：12月4-6、8-12日 展覽：7PM / 音樂會：8PM）

12月12-13日（展覽：2PM / 音樂會：3PM）

演唱會地點： 西九文化區自由空間

門票價錢：$780-980（全場企位）

王菀之音樂會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：POPTICKET

公開開賣日期：2026年9月23日（星期三）

公開開賣時間：早上10時