譚詠麟香港尾場感觸落淚飛吻　遞咪與契仔關楚耀對唱《愛情陷阱》

譚詠麟（校長）10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》去到最後一場第10場，在2026年9月22日（星期二）舉行「情不變篇」第五場圓滿完成。當晚到場觀賞演唱會嘉賓（排名不分先後），包括：劉德華、李克勤、肥媽、黑妹、狄波拉、陳友、樂易玲、苗僑偉戚美珍夫婦、陳海琪、陳百祥黃杏秀夫婦、余安安、譚玉瑛、張智霖袁詠儀夫婦、谷德昭、陳小春、陳國熹葉童夫婦、方力申、關楚耀、劉洋、李金凱等等。

譚詠麟紅館演唱會「情不變篇」第五場圓滿完成。（公關提供）

譚詠麟尾場感觸落淚

演唱會由「無言感激篇」到「情不變篇」，校長每晚演唱快歌部份，都會令全場觀眾情緒高漲，特別是唱到《愛情陷阱》一曲時，校長再次遞咪與觀眾合唱，而今次有幸對唱的藝人就是校長契仔關楚耀。這晚由於是尾場演唱會，歌迷更加熱情不停歡呼，校長多次被氣氛所感動，譬如唱完《一生中最愛》及《Don’t Say Goodbye》後，校長一度哽咽到講不出話來。到準備介紹由校長、關維麟和葉廣權監製、校長作曲演唱會主題曲《我在意》時，校長看到為歌曲作詞的劉德華和李克勤在台下，即邀請他們上台說：「識唱嘅可以攞起埋支咪，唔識唱就企喺度等我唱畀你哋聽啦！」

關楚耀獲契爺校長遞咪唱《愛情陷阱》。（公關提供）

三大巨星世紀合唱《我在意》

台上校長再次答謝華仔和克勤為他度身訂造歌曲，又說：「我覺得呢隻都係代表佢哋心聲，對返佢哋自己嘅歌迷。」再望華仔說：「有朝一日你唱呢隻歌唔好喊𠻹！」怎料反被華仔和克勤一唱一和，華仔說：「你陣間唔好喊呀！」克勤接着話：「我今日冇喊，我等你喊！」華仔說：「我代表全場所有人求你，你繼續唱啦！」此時全場觀眾起哄，華仔再說：「求吓你啦，我在意㗎！大家都在意㗎！」接着校長跟華仔和克勤世紀合唱了，三人合力創作的《我在意》。

三人合唱《我在意》。（公關提供）

華仔豪言包辦逾時罰款：「佢唱我畀！」

唱到《我在意》最後一句「見你面是緣最重要」時，校長再被現場氣氛感動，眼濕濕下哽咽演繹，令華仔也忍不住眼濕濕，還忍不住再說：「求吓你啦，真係求吓你啦！」克勤有感而發，「我嘅感觸好大，因為好多年之前，我同好多歌迷一樣，房入面有校長嘅poster，喺床頭晚晚要對住瞓，佢嘅歌陪住我哋長大，我好好彩有機會可以同校長一齊做演唱會，我今日係第二次嚟，聽到每隻歌都有好多嘅回憶，我諗在坐所有觀眾都一樣，多謝你！」校長又回憶當年為華仔創作第一首歌曲《下雨晚上》，又預告12月會去華仔演唱會做嘉賓親自演繹這歌。校長又透露曾鼓勵華仔，要兼顧演員和歌手工作必需很勤力，「竟然佢係勤力過我！」華仔再搞笑謂：「咁你做乜事係最後一次啫，你努力啲啦！你睇吓幾時赢我嘛！」之後三人再合唱《朋友》一曲後，克勤臨落台前再搞笑說：「好早啫11點半，今晚唱耐啲唔怕啩，唱唔過12點唔似尾場，罰少少錢唔怕，華仔會畀！」華仔亦風騷答：「睇佢（校長）以後唱唔唱，佢以後唱我畀！」接着全場觀眾大叫「Alan」，場面相當感人！

劉德華與李克勤上台與校長合唱。（公關提供）

唱《講不出再見》終淚崩送飛吻

校長之後演唱完《藝海浮台》一曲後，再度感觸哽咽。他又感動表示，自己的歌曲能承載着大家的青春及回憶，但可能已遺失或者遺忘，但趁着這次演唱會大家一齊打開這個「回憶保險箱」，「其實呢啲所有嘅片段都會一直保存喺心入面，喺呢度想用一隻歌，將大家嘅回憶片段，跟住我一句句唱出嚟，享受一下當時你哋青春嘅片刻。」接着校長唱出《愛在深秋》一曲，緊接再唱演唱會最後一首歌《講不出再見》，唱到尾聲時校長終忍不住流下男兒淚，最後還向全場送上飛吻，演唱會圓滿落幕。

譚詠麟（公關提供）

譚詠麟（公關提供）

譚詠麟親證香港不加場

完成10場演唱會後，校長在後台舉行記者會，先接受演唱會冠名贊助「歐洲坊」送上寫上「圓滿成功」的蛋糕慶祝，之後再接受主持周國豐訪問，問到在台上忍不住落淚時，校長表示這並非喊得最厲害一次，但坦承喊住唱有難度，「有眼淚好難keep到個key。」這次演唱會最令校長刻骨銘心，除了是外界反應熱烈外，事前的密集式排練亦令他相當難忘，「每朝10點前已經跑完有時幾公里，甚至10公里，下午2點至練歌到6、7點，之後再排舞，全日時間冇晒，返到屋企連夢都發唔到就瞓着。」再談到即將舉行演唱會巡迴，校長笑言：「大家有時間去到咪睇囉！11月就喺馬來西亞舉行，香港應該唔會㗎啦！華仔同克勤係講笑啫！」