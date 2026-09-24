99歲朱慶祥神級拉琴籌百萬　衝擊世界紀錄「最年長職業小提琴手」

日前香港文化中心音樂廳匯聚了一眾紅伶龍貫天、李鳳、鄧美玲、煒唐、庾艷霞、莊婉仙、呂珊、凌燕儀、關煒聰、溫鑑銘、楊少蓮、甘何淑儀及善長仁翁出席由錦艷棠劇團主辦的「兒童癌病基金慈善夜」粵曲演唱會，共籌得100多萬，打破以往的紀錄。

這次活動發起人兼籌委會主席庾艷霞表示很感動，在經濟環境不太好情況下，仍有不少人慷慨解囊。她同時感謝99歲高齡的朱慶祥博士在演唱會上以小提琴伴奏三首樂曲，包括莊婉仙、溫鑑銘合唱《鳳閣恩仇未了情》、庾艷霞獨唱《朱弁回朝之哭主》、煒唐與甘何淑儀合唱《脫阱救裴》，這三首都是由朱慶祥師傅音樂領導伴奏。

朱慶祥老師與一眾粵劇名伶、商紳及閨秀，齊心協力為兒童癌病基金慈善夜籌得過百萬善款，福有攸歸。（前排左起：鄧美玲、凌燕儀、甘何淑儀、廋艷霞、朱慶祥、李志光（兒童癌病基金主席）、龍貫天、楊少蓮、呂珊、李鳳、莊婉仙。（後排左起：陳定邦、彭錦信、關煒聰、煒唐、溫鑑銘、林群翎、林瑋婷、杜詠心。）。（公關提供）

衝擊世界紀錄「最年長職業小提琴手」

演藝界有胡楓以高齡開演唱會創下「紅館最年長舉辦演唱會藝人」紀錄，粵劇戲曲界有今年99歲的朱慶祥登台演奏，他一班學生庾艷霞、煒唐、莊婉仙等正幫朱師傅申請世界紀錄「最年長職業小提琴手」，請來戲劇大師毛俊輝及駱允莊律師做見證人。毛俊輝說：「第一次做見證人好榮幸，我知道朱慶祥師傅99歲有咁好精力去演奏，教學生，見到朱師傅咁叻，對一把年紀的人都是一種鼓勵，叫自己更加保重身體，為傳承工作做更多貢獻。而藝術呢個行業係令我們保持青春活力嘅。」八和主席龍貫天表示朱師傅在戲曲界德高望重，99歲仍老當益壯登台演出，玩音樂的藝術水平好高，應該申請世界紀錄，八和一定支持。大家非常尊重他，希望可以成功，令全世界都知道香港戲曲界有一個非常精彩的藝術家，我們與有榮焉！

朱慶祥老師99歲高齡登台，以音樂領導身份用小提琴伴奏《再世紅梅記之脫阱救裴》演出。演出者為朱老師學生煒唐與甘何淑儀。（公關提供）

毛俊輝（左一）任朱慶祥博士（中）的申請健力士紀錄見證人，與其徒弟煒唐（右－）合照留念。（公關提供）

鄧美玲揭大師長壽秘訣

花旦鄧美玲：「朱師傅係我出道以來最尊敬的老師之一，因為藝術家德藝雙馨係好難嘅，他高藝術水平但好謙虛，胸襟廣闊。會對自己的事業不斷追求不斷練習，對於後輩亦係不斷提點，是不可多得嘅一位名師。 他除咗教唱歌之外還教你做戲。我們到這個階段一般人不會指出你的問題，朱師傅會講畀你聽，點樣可以再精練些，好難得他既懂又敢講，講一句都可助你提升許多，今年他99歲仍很精靈。到今時今日都每朝練習拉小提琴個來小時，手指靈活令到個頭腦靈活，都係一個長壽原因。」

戲曲界音樂大師朱慶祥99歲高齡以小提琴成功舞台演出。（公關提供）

99歲不設譜演奏30分鐘粵曲

煒唐覺得朱師傅最厲害是記性好，今年99歲高齡還可以不用睇譜可以演奏成支差不多30分鐘粵曲， 功力深厚令我佩服，師傅待人接物，循循善誘教導學生是我們學習榜樣。師傅如此厲害是後生底子打得好，愛運動，玩多種樂器，為人樂觀，待人處事德藝雙馨，藝術高有品格，他後生至老都無亂發脾氣，行內人個個都愛惜他當他金菠蘿。煒唐也拉小提琴，他佩服師父的「花指」(裝飾音)技巧玩到出神入化，好幼細。感覺音樂單調令人煩躁，他就即興用花指令其好優美好幼細動聽，不阻礙唱歌不喧賓奪主。李鳳與兄長李龍都曾受朱師傅指導。細細個就在朱師傅教我們兩兄妹唱曲技巧，設計適合李鳳唱的樂曲，朱師傅的毅力值得他們學習。

齊心協力為兒童癌病基金慈善夜籌得過百萬善款，福有攸歸。（左起：鄧美玲、莊婉仙、李鳳、朱慶祥、龍貫天、楊少蓮、甘何淑儀、廋艷霞、呂珊、關煒聰、凌燕儀、煒唐、溫鑑銘、杜詠心、林瑋婷。）。（公關提供）