99歲朱慶祥神級拉琴籌百萬 衝擊世界紀錄「最年長職業小提琴手」
日前香港文化中心音樂廳匯聚了一眾紅伶龍貫天、李鳳、鄧美玲、煒唐、庾艷霞、莊婉仙、呂珊、凌燕儀、關煒聰、溫鑑銘、楊少蓮、甘何淑儀及善長仁翁出席由錦艷棠劇團主辦的「兒童癌病基金慈善夜」粵曲演唱會，共籌得100多萬，打破以往的紀錄。
這次活動發起人兼籌委會主席庾艷霞表示很感動，在經濟環境不太好情況下，仍有不少人慷慨解囊。她同時感謝99歲高齡的朱慶祥博士在演唱會上以小提琴伴奏三首樂曲，包括莊婉仙、溫鑑銘合唱《鳳閣恩仇未了情》、庾艷霞獨唱《朱弁回朝之哭主》、煒唐與甘何淑儀合唱《脫阱救裴》，這三首都是由朱慶祥師傅音樂領導伴奏。
衝擊世界紀錄「最年長職業小提琴手」
演藝界有胡楓以高齡開演唱會創下「紅館最年長舉辦演唱會藝人」紀錄，粵劇戲曲界有今年99歲的朱慶祥登台演奏，他一班學生庾艷霞、煒唐、莊婉仙等正幫朱師傅申請世界紀錄「最年長職業小提琴手」，請來戲劇大師毛俊輝及駱允莊律師做見證人。毛俊輝說：「第一次做見證人好榮幸，我知道朱慶祥師傅99歲有咁好精力去演奏，教學生，見到朱師傅咁叻，對一把年紀的人都是一種鼓勵，叫自己更加保重身體，為傳承工作做更多貢獻。而藝術呢個行業係令我們保持青春活力嘅。」八和主席龍貫天表示朱師傅在戲曲界德高望重，99歲仍老當益壯登台演出，玩音樂的藝術水平好高，應該申請世界紀錄，八和一定支持。大家非常尊重他，希望可以成功，令全世界都知道香港戲曲界有一個非常精彩的藝術家，我們與有榮焉！
鄧美玲揭大師長壽秘訣
花旦鄧美玲：「朱師傅係我出道以來最尊敬的老師之一，因為藝術家德藝雙馨係好難嘅，他高藝術水平但好謙虛，胸襟廣闊。會對自己的事業不斷追求不斷練習，對於後輩亦係不斷提點，是不可多得嘅一位名師。 他除咗教唱歌之外還教你做戲。我們到這個階段一般人不會指出你的問題，朱師傅會講畀你聽，點樣可以再精練些，好難得他既懂又敢講，講一句都可助你提升許多，今年他99歲仍很精靈。到今時今日都每朝練習拉小提琴個來小時，手指靈活令到個頭腦靈活，都係一個長壽原因。」
99歲不設譜演奏30分鐘粵曲
煒唐覺得朱師傅最厲害是記性好，今年99歲高齡還可以不用睇譜可以演奏成支差不多30分鐘粵曲， 功力深厚令我佩服，師傅待人接物，循循善誘教導學生是我們學習榜樣。師傅如此厲害是後生底子打得好，愛運動，玩多種樂器，為人樂觀，待人處事德藝雙馨，藝術高有品格，他後生至老都無亂發脾氣，行內人個個都愛惜他當他金菠蘿。煒唐也拉小提琴，他佩服師父的「花指」(裝飾音)技巧玩到出神入化，好幼細。感覺音樂單調令人煩躁，他就即興用花指令其好優美好幼細動聽，不阻礙唱歌不喧賓奪主。李鳳與兄長李龍都曾受朱師傅指導。細細個就在朱師傅教我們兩兄妹唱曲技巧，設計適合李鳳唱的樂曲，朱師傅的毅力值得他們學習。