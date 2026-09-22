譚詠麟演唱會｜溫拿五子世紀合體　《玩吓啦》致敬已故好友黎彼得

撰文：亞瑟
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譚詠麟（校長）10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》已去尾聲來到第9場，在2026年9月21日（星期一）舉行「情不變篇」第4場圓滿完成。當晚到場觀賞演唱會嘉賓（排名不分先後），包括溫拿成員鍾鎮濤、陳友、彭健新及葉智強；何鴻燊太太梁安琪、任達華、鄭丹瑞夫婦、佘詩曼與媽咪、林雪、樊亦敏、陳山聰、黃浩然莫家嘉夫婦、車婉婉、林志美、黃凱芹、趙浚承、黃劍文、占士丁丁、李金凱及麥玲玲等等。

校長為演唱會第9場落力演出。（公關提供）
校長為演唱會第9場落力演出。（公關提供）
溫拿成員鍾鎮濤、陳友、彭健新及葉智強到場支持。（公關提供）
校長邀請溫拿隊友上台合唱。（公關提供）

溫拿合唱《玩吓啦》追悼已故填詞人黎彼得

演唱會由「無言感激篇」到「情不變篇」，校長都有演唱《卡拉永遠OK》，而每晚演唱時全場觀眾都情緒高漲，這晚都不例外，當中林雪有幸獲校長遞咪獻唱，但可能林雪太興奮關係開聲亦唱爆咪，校長只好即時收咪，場面非常搞笑。之後，校長演唱《愛情陷阱》一曲時，趙浚承、車婉婉和李金凱興奮得站起身，亦有幸被校長點名合唱。校長演唱《朋友》一曲前，發現溫拿隊友到齊支持，即時邀請他們上台，校長又形容隊友白色的造型，「你哋着晒校服嚟呀！」彭健新又搞笑話要扮校長首場「抽褲」的名場面，「不如表演甩褲啦！」溫拿五子合唱《朋友》後，校長提到已故作詞人黎彼得，「佢作過好多好經典嘅歌，趁住喺呢度想送首歌畀佢。」接着溫拿合唱了黎彼得1975年為他們填詞的作品《玩吓啦》，令全場氣氛高漲。

林雪獲校長遞咪嘅《卡啦永遠OK》。（公關提供）
溫拿成員葉智強、鍾鎮濤、陳友、彭健新和任達華。（公關提供）
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