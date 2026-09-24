Ian陳卓賢推新歌《四》談生離死別　一鏡到底MV暗藏人生哲理

MIRROR成員Ian陳卓賢，8月份於啟德體藝館完成9場個人演唱會後並沒有停下來，堅守「23之約」，昨天繼續準時推出本年第9首全新個人單曲《四》。Ian繼續包辦作曲、填詞、監製，編曲黃兆銘。



Ian陳卓賢推出本年第9首全新個人單曲《四》。（IG@mirror.weare）

Ian以不同階段的情感為作品主題

Ian本年的作品，以人生不同階段經歷的情感為主題，來到第9個月，Ian打破社會禁忌，帶大家談論死亡，用4分鐘的歌曲，以溫柔的聲線，與大家淡淡地走過生離死別之痛。「若我先離開人間，請勿過分悲傷，縱歷千百輪迴，願跨越光陰，與你再渡一生。」新歌歌名只有一個字《四》，Ian都預料到樂迷會有很多推測及聯想，所以特地約好在晚上9:23開ig live，與大家分享創作背後的密碼。

Ian以不同階段的情感為作品主題。（公關提供）

《四》具有死亡、思念、釋懷的含義

Ian解釋《四》的意思是有死亡、思念、釋懷的意思，取四字的諧音。死亡是人生必經的一個階段，是最公平的，每人都會經歷，所以不用怕，只要積極地面對人生，好好地準備離開的一天，沒有什麼不能面對。「憑一刻的話談一生的路」，要離開的時候往往是很突然，一生太長但可以留低的說話太短。《四》也不單只是代入死亡，也可以理解為凡事都有終結。Ian說他做音樂是希望在世上留低一點痕跡，證明自己來過呢個世界，「我終有一日會離開大家嘅視野，或者唔再喺娛樂圈，唔希望大家好痛苦所以就寫咗呢首歌，呢隻歌就好似一封信，留俾大家，希望大家記得曾經有呢四分鐘嘅互相陪伴。」Hellosss（Ian粉絲暱稱）即時在live上瘋狂留言「不要」。

《四》具有死亡、思念、釋懷的含義。（公關提供）

《四》亦有四季的意思，即使四季再輪轉變更，我依然等待與你重遇。「四字好似個框框，入面有兩個人，一個向東走一個向西走，可能沒有重遇嘅機會，但就好似行星咁一直守護住對方。」這個比喻看似浪漫又帶點凄美。英文名《Four for You 》是falling for you的意思，太想重遇你。

《四》亦有四季的意思。（公關提供）

《四》MV取景地在日本

Ian說：「每一首歌對我嚟講都有自己嘅意義，並唔係單單滿足每個月都出一隻歌。」希望大家可以用心感受，細味歌詞，好好思考他每一隻歌想帶給大家的訊息，從中得到一點力量。「本身《四》是沒有MV的，但因為團隊剛巧在日本鳥取工作，我覺得整個氛圍與《四》十分配合，所以便拍了這MV。」

《四》MV取景地在日本。（公關提供）

一鏡到底MV暗藏哲理

Ian分享MV拍攝一鏡到底是因為每人的人生都只是走一轉，沒有剪接，沒有stop 或 rewind。而MV的teaser是Ian自己拿電話拍的，窗框就好似《四》字的框框，「我哋一生人都喺框框裏面，而窗外嘅風景例如車嘅經過，係單程，走咗就唔會返嚟。」最重要是回望人生沒有遺憾，能夠成為自己想成為的人。莫小看個簡單的MV，原來內裏暗藏着很大的人生哲理。除了沉重的人生課題，Ian亦應大家要求，召喚兩隻可愛活潑的愛犬雞髀和芝麻亮相，與各位fans見面，Ian開心地說兩隻小狗越來越close，每日都在長大中，一臉「慈父」的樣子，逗得fans開心不已。

Ian分享MV拍攝幕後。（公關提供）

Ian預告中秋節將在悉尼見面

Ian在直播中預告25/9中秋節在澳洲悉尼與大家見面，笑說今年沒有「取消了中秋」，希望與大家溫馨地共渡佳節。亦預告10月份澳門演唱會將會以全新形式呈現給大家，全個rundown是重新的編排，會有cover歌曲，亦會唱非廣東歌曲，希望每次表演都帶給大家新鮮感，各位樂迷及hellosss拭目以待。