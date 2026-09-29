2026關注流舞蹈大賽香港賽區成功舉辦　沈小婷申智珉同場勁舞

2026關注流舞蹈大賽中國香港賽區線下路演賽在香港正式啓幕。搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽出席本次大賽，與各地舞者及現場觀眾共同開啓這場跨國潮流舞蹈盛會。



搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽。（公關提供）

本次賽事星光熠熠，集結眾多明星藝人、頂尖專業舞者組成豪華嘉賓陣容。沈小婷、柳多戀、Modyssey、王怡人、申智珉、韓東出任賽事星推官，韓東同時兼任明星評委；力丸、崔英俊擔任超級評委，以國際化專業視野為賽事打分把關；段藝璇、徐紫茵作為助力嘉賓驚喜登台；孫子團毛寧、湯圓圓圓周等國內資深舞者坐鎮評委席。

申智珉（公關提供）

國際頂尖舞者同台炸場 35組舞者競逐盛典門票

選手路演開賽前，中國內地藝人段藝璇、徐紫茵、王怡人率先登場，帶來實力開麥唱跳舞台，瞬間點燃全場氛圍。緊隨其後，Modyssey 男團、韓國藝人申智珉、柳多戀、沈小婷等星推官依次獻上專屬舞台，不少藝人帶來新作首演與原創編舞作品。風格多元的精彩表演，既為參賽舞者獻上專業舞台示範，也讓現場觀眾沉浸式感受國際潮流舞蹈的魅力。

沈小婷（公關提供）

賽事吸引超百組隊伍報名

本次賽事報名階段熱度高漲，吸引超百組隊伍踴躍報名。經過嚴格線上篩選，35支優質舞團突圍，登上香港線下競技舞台。選手競演分為上下半場，各隊伍依次登台演繹自選作品，上半場共計17組隊伍率先亮相。評委團圍繞編排創意、技術完成度、音樂理解、舞台感染力多維度綜合打分，賽程中還設置嘉賓現場點評環節，嘉賓們從動作細節、編舞邏輯、舞台調度多角度給出實操建議，讓選手在比拼的同時收穫專業指導。

賽事吸引超百組隊伍報名。（公關提供）

國際頂尖舞者同台助陣

賽程後半段，評委嘉賓的舞台表演持續拉高賽事水準。資深評委孫子團毛寧、湯圓圓圓周獻上標誌性舞台作品，並結合多年行業經驗，和參賽舞者面對面交流創作心得；韓國女團 DreamCatcher成員韓東帶來精彩舞台秀；日本超級評委力丸獻上頂級編舞舞台，現場開啓「舞蹈copy挑戰」，即興演繹原創編舞片段與崔英俊互動，以頂尖專業實力賦能本次賽事。

韓東（公關提供）

香港賽區決出優勝名單

經過激烈角逐，「BeatS Crew」拿下本次路演賽第一名，「你不是車主你不能懂我的苦難」斬獲第二名，「珠海 mmchk」、「七校霸火力全開」並列第三名。張朝陽和三位評委代表共同為前三隊伍頒發榮譽鼓勵。優勝隊伍將獲得年末「關注流舞蹈盛典」邀請函，作為香港賽區代表，和全國分站、線上賽道優勝舞者同台，在年度大舞台展示香港舞者風采。

頒獎結束後，時長一個半小時的隨機舞蹈狂歡重磅開啓。到場藝人陸續走上舞台，打破台上台下的界限，和參賽選手、關注流舞蹈播主隨音樂即興共舞、切磋互動，將現場氣氛推向頂點。