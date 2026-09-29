草莓音樂節｜李幸倪唱八首歌黑幾度　泳兒唱歌唱一半竟被嗌Encore

Gin Lee李幸倪、泳兒（Vincy）及樂隊Daze in White日前出席《廣州超級草莓音樂節》，三個單位輪住上台，氣氛熱爆。



Gin Lee頂30度高溫曝曬唱足8首

由於首次參與音樂節，Gin坦言很多時情都預計不到，所以唯有上網做功課，不過她看得最多的，竟然是當日的天氣預測，她笑着說：「因為我好怕熱，Overheat會hang機諗唔到嘢，所以要喺三十幾度曝曬嘅環境下表演係一大挑戰！」不過她亦做足全部散熱措施。最後順利完成，更說當日比平時更有power，「真係要多謝班fans俾咗我好多力量，我望住台下嘅佢哋個個曬到紅卜卜，都仍然好投入同我一齊享受八首歌嘅表演，所以佢哋真係我嘅動力！完成咗表演我哋大家要乖乖返去做返好美白，至少黑咗幾度呀，哈哈。」

Gin Lee唱足8首歌。（公關提供）

Gin Lee晒到黑咗幾度。（公關提供）

泳兒遭粉絲烏龍提前嗌Encore

Vincy就話好開心可以再次參與草莓音樂節，雖然天氣酷熱，但見到大家很熱情地等她出來，又一齊大合唱，渡過了一個非常難忘的中秋，「唱咗一半《我的回憶不是我的》時，已經全場大合唱，可能因為咁，大家就以為呢首係最後一首歌，所以已經嗌encore，好搞笑。希望嚟緊希望可以多啲參與音樂節，因為戶外氣氛真係好好。」

泳兒再次參與草莓音樂節。（公關提供）

Daze in White主音遺留證件險缺席

至於樂隊Daze in White，早前部分成員曾以合作樂手身份為其他歌手伴奏參與過「草莓音樂節」，但以Daze in White樂隊名義全體一同登台演出。除此之外，樂隊成員Eugene今次亦擔任師姐Gin的鍵琴手，不過期間則發生一段驚險的小插曲，「成員Michael揸車車Eugene先出發到場地。點知過關後Michael先發現主音Felix個銀包同所有個人證件都留喺佢車上！好在最後及時將證件送番澳門俾Felix過關，如果唔係就上演樂隊首次登上草莓音樂節，主音無法到場嘅驚險場面。」

樂隊Daze in White差啲冇咗主音。（公關提供）