人氣女團KATSEYE紀錄片10月登Disney+　12萬人選拔爆紅秘辛首公開

KATSEYE粉絲有福了！兩度入圍格林美獎、風靡全球的人氣國際女團KATSEYE的成名紀錄片《KATSEYE: WILD HEARTS》將於10月16日隆重登陸Disney+ ！這隊HYBE及Geffen Records合作打造的「BTS師妹團」，6個成員分別自4個國家，於12萬選季秀參加者中脫穎而出，並於2024年正式出道。KATSEYE在通往全球流行巨星之路上遇到的挫折、付出與突破，以至登上巨星寶座的高光時刻，無擬是一封給粉絲的情書！

KATSEYE。（公關提供）

首度公開未曝光珍貴畫面與深夜心路

從《Dream Academy》的巨大壓力到橫掃榜單的現象級成功，《KATSEYE: WILD HEARTS》記錄了她們從選秀節目中瞬間爆紅，再邁入新時代的心路歷程。電影更將首次播出從未曝光的珍貴畫面、粉絲EYEKONS的自製影片，以及團員們的深度訪談，讓觀眾深入探索KATSEYE的追夢旅程。

首度公開未曝光珍貴畫面與深夜心路。（IG@katseyeworld）

頂尖權威媒體盛讚新世代流行指標

憑藉對表演藝術的不懈追求以及震撼全場的現場表演，KATSEYE贏得了包括《紐約時報》、《Vogue》、《Rolling Stone》與《Billboard》等權威媒體的高度讚譽。作為流行樂壇最受矚目的全球新星，她們正以獨特的風格與魅力，成為流行文化中不可忽視的指標。

頂尖權威媒體盛讚新世代流行指標。（IG@katseyeworld）

紀錄片《KATSEYE: WILD HEARTS》由Interscope Films與Boardwalk Pictures聯合製作，並與HYBE x Geffen合作出品，由Nadia Hallgren執導。

重磅名導操刀為歌迷打造專屬情書。（IG@katseyeworld）

《KATSEYE: WILD HEARTS》將緊隨榮登Billboard 200冠軍的專輯《WILD》，以及「THE WILDWORLD TOUR」美國巡演開展後上線，並於10月16日隆重登陸Disney+。