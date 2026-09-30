Tyson Yoshi演唱會2026多倫多｜門票優先公售攻略+連結+座位表

Tyson Yoshi "The Villain" Live in Toronto 多倫多 演唱會將於2026年11月29日（星期日）在The Danforth Music Hall舉行，會在House of Villain藝人官網會員、Live Nation優先開賣門票，並會在Ticketmaster開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

Tyson Yoshi 多倫多演唱會。（FB@Asian Concerts in USA and Canada）

Tyson Yoshi演唱會2026多倫多 | 詳情

演唱會日期：2026年11月29日（星期日）

演唱會時間：晚上6時半入場，7時半開演

演唱會地點：The Danforth Music Hall, Toronto, ON

門票價錢：$75 / $90 / $95 / VIP$150

VIP權益包含：

• 搖滾區（Floor GA）門票一張

• 優先入場資格

• 團體合照（每10位粉絲與藝人一組）

• 獨家專屬小卡一張

Tyson Yoshi演唱會2026多倫多 | House of Villain 會員優先購票

優先訂票渠道：Ticketmaster

門票發售時間：10月1日上午10時（EDT）

Tyson Yoshi演唱會2026多倫多 | Live Nation Presale優先購票

優先訂票渠道：Ticketmaster

門票發售時間：10月1日上午10時（EDT）

Tyson Yoshi演唱會2026多倫多 | 公開售票

公開發售平台：Ticketmaster

公開開賣日期：10月2日

公開開賣時間：上午10點（EDT）

Tyson Yoshi（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi演唱會2026多倫多 | 座位表

演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為准。