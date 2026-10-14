容祖兒啟德演唱會｜唱《陽光普照》爆喊　林家謙留言爆笑「抽水」

樂壇天后容祖兒（Joey）即將於明年1月啟德體育園主場館舉行大型個人演唱會《AURA》。10月13日晚，祖兒突發開啟IG直播與樂迷見面，席間更史無前例地在演唱會未開展優先訂票前，搶先宣布「向前加場」，落實加開1月18日作為頭場，作為回饋歌迷的禮物！直播尾聲，祖兒回顧距上次香港大型個唱足足相隔7年，講到激動處數度眼泛淚光，其後清唱新歌《陽光普照》時更一度感觸崩潰喊到停唱，用紙巾拭淚。除了引來大批網民感同身受洗版外，新歌創作人林家謙亦現身留言「抽水」，場面笑中有淚。

容祖兒演唱會承諾「三年又三年」變七年，唱《陽光普照》淚崩停唱用紙巾拭淚（IG@yungchoyee）

唱《陽光普照》淚崩停唱用紙巾拭淚

臨近直播尾聲，憶起籌備個唱的心路歷程，祖兒情緒湧上心頭，直言今次演出傾注了極多感情：「其實講開呢個show我自己都好感觸嘅，我好記得《Pretty Crazy》嘅時候，話講過三年，我應承大家三年我就會再開show，冇諗過三年又三年，由19年到而家都有成七年，今次可以再同大家去演出，有一種好複雜嘅感動喺入面。」講到此處她不禁紅了眼眶。隨後，祖兒為答謝線上守候的歌迷，即場清唱由林家謙包辦曲詞編監的新作《陽光普照》。然而，因歌詞與重聚的心情太過觸動，祖兒唱到中段時一度哽咽落淚，難以繼續唱下去，不得不暫停演唱並拿起紙巾拭淚，真情流露的一幕深深打動熒幕前所有觀眾。

容祖兒唱到眼睛濕濕。（IG@yungchoyee）

林家謙稱唔建議第一晚騷咁樣

祖兒真摯的眼淚引來廣大網民瘋狂留言安慰與力撐，當中更有不少搞笑又溫馨的反應：「唉 本身菲律賓老公瞓喺度睇緊live，我依家喊到屎淋尿瀨」、「好老實講，佢戲咁屎，所以一定係真喊真性情」、「喊住都唱得咁好聽！」更有趣的是，《陽光普照》的創作人林家謙亦現身歌迷截取的片段底下留言，留下一個極具個人風格的幽默吐槽：「唔建議1st live 咁樣💧🫵🏼🙏🏼」，令粉絲哭笑不得。網民隨即紛紛湧入留言反擊互動：「咁我期待下兩位一齊合唱陽光版陽光普照」。

林家謙現身留言區。（Threads）