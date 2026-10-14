李秀滿推新女團A2O LITE獲少時Sunny加持 成員神似Jessica、BoA
撰文：薯條
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曾一手創立「SM娛樂」並打造少女時代等傳奇天團的「K-pop教父」李秀滿，終於重磅回歸韓國樂壇！由他創立的全新廠牌A2O，近日推出極具野心的「SOULITE」企劃，帶來15人男團「A2O SOUL」及9人女團「A2O LITE」。當中女團成員的顏值與風格備受韓迷關注。
成員激似Jessica與BoA
新女團A2O LITE帶著出道單曲《NEON》驚艷登場，9位成員的外貌火速成為網民討論焦點。當中討論度最高的，莫過於2013年出生、年僅13歲的門面擔當「OA」，其清冷氣質被指完美神似前少女時代成員Jessica！而另一位同齡成員「AIJING（盛艾敬）」亦相當亮眼，精緻輪廓讓人秒速聯想到天后BoA的模樣，令人一眼驚艷。
少女時代Sunny親自指導
除了顏值吸睛，A2O LITE的音樂風格與舞台編排同樣大獲好評。有網民大讚今次出道舞台，彷彿完美融合了BoA的超強實力與f(x)的獨特前衛風格。據悉，少時成員Sunny更親自出山擔任導師提供專業培訓。從成員外貌、歌曲到舞台表現，均展現出令人聯想到「SM娛樂昔日風格」的特色，大批粉絲聽完新歌後激動留言：「專屬SM的味道終於回來了！」