韓版《Doctor X》演員金賢伊離世　年僅25歲　新劇哀悼死訊才傳開

韓國演藝圈傳出噩耗！特技女演員金賢伊（김현이，音譯）今年8月前往片場途中，不幸車禍身亡，得年僅25歲。沒想到死訊在2個月後才傳開，金賢伊生前參與的兩部新劇上週末開播，劇組先後在首集片尾放上哀悼字幕，令粉絲大感吃驚。



跆拳道出身 跨界特技演員

綜合韓媒報導，金賢伊曾是韓國國家代表「跆拳道示範團」成員，在世界各地推廣跆拳道，並在道館擔任教練。某次表演中，金賢伊接觸到特技，自此開啟特技演員之路，參與作品包括《The Penthouse上流戰爭》、《黑祭司2：闇黑修女》等。

25歲特技女演員金賢伊（김현이）離世。（YouTube@imbcenews）

新劇哀悼死訊才傳開

豈料，今年8月金賢伊在前往拍攝途中遇到車禍，8月6日離世，死訊卻一直沒有公開。直到10月，金賢伊生前參與的兩部戲劇《Doctor X：白色黑手黨時代》、《百日謊言》正式播出，製作團隊都在第1集片尾加上哀悼字幕，才讓金賢伊的死訊曝光。

《Doctor X》劇組表示：「悼念曾與我們一起奔跑的珍貴同事，已故金賢伊女士。」；《百日謊言》劇組表示：「我們不會忘記，將永遠記得特技演員金賢伊女士。」曾與金賢伊合作的mongdol.action動作團隊團長朴智慧（박지혜，音譯）哽咽表示：

姐姐（金賢伊）作品很多，很懂得配合演員，對自我管理要求嚴格，是特技女演員的第一把交椅！

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