金秀賢涉戀未成年大反轉　「想抱著妳睡」短訊男主為另一男藝人

韓國藝人金秀賢此前遭指控曾與未成年時期的已故女星金賽綸交往，令演藝事業重創。韓國傳媒《Dispatch》（D社）今日（13日）獨家公開南韓警方針對金賽綸手機進行的數碼鑑證結果，證實當年流出的關鍵曖昧對話並非由金秀賢發出，案情迎來大反轉。



金秀賢深陷金賽綸風波形象嚴重受損。（IG@soohyun_k216）

金秀賢此前遭指控曾與未成年時期的已故女星金賽綸交往。（IG圖片）

金秀賢曾開記者會表示聊天紀錄都是經編輯過的。（直播截圖）

鑑證四部手機，未見未成年交往跡象

據《Dispatch》報道，警方早前對金賽綸生前使用的四部手機（包括iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE及iPhone 13 mini）以及雲端備份展開全面數碼鑑證。數據顯示，金賽綸在2017至2018年間僅曾主動致電金秀賢3次；同一時期女方雖與另外4名男性維持密切聯絡，但當中並無金秀賢，現有客觀證據不支持兩人在女方未成年時期交往的指控。

金秀賢金賽綸實際交往時間線。（Dispatch圖片）

「想抱著妳睡」男主角另有其人

引發爭議的核心證據——2016年KakaoTalk聊天截圖中「什麼時候能抱著你睡？」的對話，經鑑證後發現，原始紀錄的發送對象最初僅顯示為「未知」。爆料頻道《橫豎研究所》代表金世義被指下令員工將備註刻意篡改為「金秀賢」。此外，技術還原顯示金賽綸在未經刪減的原檔中曾兩度提及對方的真實姓名，證實該訊息實際發送者為另一名圈內男藝人「A某」，對話中提及的工作人員亦與金秀賢完全無關。

原始紀錄的發送對象最初僅顯示為「未知」被纂改成「金秀賢」。（Dispatch圖片）

打字習慣明顯不符

鑑證分析進一步指出，發送該訊息的A某習慣使用規範的韓語拼寫與空格，而金秀賢私下傳訊則慣常用縮寫且極少空格，兩者打字習慣存在顯著差異。南韓警方早於今年7月已因缺乏客觀證據，正式對金秀賢涉嫌違反《兒童福利法》等罪名作出「不移送檢方」（不予起訴）的結案處分，與金秀賢此前強調「僅在女方成年後短暫交往」的說法完全吻合。