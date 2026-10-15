鄧麗欣相隔14年推新碟《Tathātā》　化身冷艷暗黑女王穿梭3重時空

鄧麗欣（Stephy）相隔14年推出全新專輯《Tathātā》，今次打破既有形象，以冷艷神秘的「暗黑女王」造型亮眼登場。專輯概念融合西方古典油畫視覺，貫穿「過去、現在、未來」的非線性時間軸，展現成熟蛻變與初心不變的音樂哲學。



大合照。（公關提供）

Stephy笑說：「我好似每一次做一件嘢都係相隔咗唔知幾多年之後再做，好似上次開Show咁，又係相隔咗十幾年，今次正式出碟都係相隔咗十幾年。」

Stephy相隔14年推出全新專輯。（公關提供）

Stephy偏愛波波領造型大頭照

今天是Stephy的快樂生辰，選在特別的日子出碟，而專輯名字亦很特別。她說：「碟名《Tathātā》，好多人都會問點讀同埋點解。Tathata係一個梵文，意思係『一如』 。今次嘅概念係過去、現在、未來嘅自己，3個不同嘅時間，3款不同嘅造型、場景，去構造成我哋想講嘅呢樣嘢。」眾多個造型之中，Stephy表示較喜歡「暗黑女王」造型，她笑說：「連自己都比較少見咁深色嘅造型，好有型，但平時好難會做得到，除非因為工作和襯好多嘢。呢個造型我覺得係好Cool，亦因為代表『未來』，究竟未來會係點？會唔會就係好似依家？呢個『暗黑女王』幾有趣，尤其鍾意呢個波波領，影咗好多大頭相，好得意、畫面感好強。」

化身冷艷暗黑女王。（公關提供）

Stephy偏愛波波領造型。（公關提供）

專輯封面巧思融入Stephy親繪西方油畫

喜歡畫畫的Stephy，今次專輯悄悄地加入了自己的作品，她說：「其實未決定出碟之前已經有咁嘅構思，將我嘅畫同我嘅樣加疊埋一齊。原本想多少少，但時間唔夠，所以只參與一部分。今次構思來自於西方油畫嘅感覺，但係一啲扭曲嘅形象，有少少隱喻非線性時間性嘅表達。」又說：「好難用三言兩語解釋我內心、或者想表達嘅嘢，想大家透過專輯嘅歌、相、造型、設計等去領會。」

融入親繪西方油畫。（公關提供）

攜手填詞人Oscar圓夢探索「一如」哲學

「之前做過嘅歌，例如《黑天鵝》，好想探討關於時間，或者關於大家都常講嘅過去現在未來嘅自己。我想將呢樣嘢表達出來，所以都想搵一個比較神秘啲嘅名字，我上網查，究竟我想講嘅呢一個中文字『如』，係咪真係有咁樣嘅意思？結果見到呢個字，覺得『噢，好靚！』，所以就有呢張碟名。」Stephy新專輯的創作與Oscar合作愉快，她說：「今次我好興奮，由做歌開始，走到做呢隻碟，同Oscar傾構思，我覺得係好圓滿地做到自己好想講同埋好想做嘅所有嘢。」