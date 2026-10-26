Eason陳奕迅演唱錄音會2026抽籤攻略｜26場日期及歌單一覽+座位表

陳奕迅《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》演唱會將於2026年12月12-13、16-17、19-20、23-24、26-27日，2027年1月6-7、9-10、23-24、27-28、30-31日，2027年 2月12-13、16-17、19-20日在香港演藝學院歌劇院舉行，會在Cityline登記抽籤並公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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Eason陳奕迅演唱錄音會2026（IG@yisiyinyue）

Eason陳奕迅演唱錄音會2026香港｜詳情

陳奕迅專輯重錄 唔係演唱會日期：

2026年12月12-13、16-17、19-20、23-24、26-27日

2027年1月6-7、9-10、23-24、27-28、30-31日

2027年2月12-13、16-17、19-20日

陳奕迅專輯重錄時間：晚上8時正

陳奕迅專輯重錄地點：香港演藝學院歌劇院

門票價錢：HKD 1280 / 980

注意：每晚錄製指定專輯且內容不重複，購票前請先確認各場次對應之專輯。

注意：每晚8:00準時開場；遲到者無法即時入場，須依工作人員指示於適當段落方可進場。

注意：入場須將手機徹底關機並放入專用裝置封存；演出期間嚴禁任何形式的攝影、錄音與錄影。

注意：未滿12歲人士不得入場。

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Eason陳奕迅演唱錄音會2026香港 | 專輯名單

Eason陳奕迅演唱錄音會2026香港 | 網上抽籤公開發售

網上登記抽籤平台：Cityline

網上登記抽籤時間：2026年10月28日上午11時 至 10月29日晚上11時59分

首輪中籤公布：2026年11月2日起

首輪中籤購票：2026年11月5日上午11時 至 晚上11時59分

次輪中籤公布：2026年11月6日起

次輪中籤購票：2026年11月9日下午3時 至 晚上11時59分

Eason陳奕迅演唱錄音會2026香港 | 購票須知

陳奕迅（公關提供）

Eason陳奕迅演唱錄音會2026香港 | 座位表

演唱會座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

演唱會座位表僅供參考，實際以官方發布為準。（hkapa官網）

Eason陳奕迅演唱錄音會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。