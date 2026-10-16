米津玄師演唱會2026台北｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

米津玄師「KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST」演唱會台北站將於2026年12月26日（六）、27日（日）在臺北大巨蛋舉行，會在大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



日本現象級全能天王的米津玄師。（X@reissuerecords）

米津玄師演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：12月26日（六）、27日（日）

演唱會時間：15:00 開場 / 18:00 開演

演唱會時間：臺北大巨蛋

門票價錢： NT$ 5,980 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,800 / 2,480 / 1,800元

米津玄師「KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST」演唱會台北站海報（IG@bigart.staff）

米津玄師演唱會2026台北 | 中國信託卡友優先購票

中國信託財管鼎鑽卡優先購

優先訂票渠道：ticketplus

門票發售時間：2026年10月24日（六）12:00～16:00

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優先訂票渠道：ticketplus

門票發售時間：2026年10月25日（日）10:00～16:00

米津玄師演唱會2026台北 | 台灣大哥大專屬序號優先購

優先訂票渠道：ticketplus

門票發售時間：2026年10月26日（一）12:00起～10月28日（三）12:00止

米津玄師坐擁《Lemon》、《KICK BACK》、《感電》等多部爆紅歌曲。（IG＠hachi_08）

米津玄師演唱會2026台北 | 登記抽選

公開發售平台 ：ticketplus

登記抽選時間：2026年10月29日（四）13:00～2026年10月31日（六）13:00

結果公布：2026年11月2日（一）12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知

結帳期間：2026年11月2日（一）確認中選後～2026年11月3日（二）13:00止

※實名制購票規定

・本活動採取實名制售票，購票前務必詳閱售票網站上的公告內容及購票辦法，以免自身權益受損。

・每位會員帳號每一場次限購2張票券（包含優先購及登記抽選之已付款票券）。

米津玄師演唱會2026台北 | 公售

發售平台 ：ticketplus

發售平時間：11月19日（四）中午12:00

米津玄師演唱會2026台北 | 座位表