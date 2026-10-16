米津玄師演唱會2026台北｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
米津玄師「KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST」演唱會台北站將於2026年12月26日（六）、27日（日）在臺北大巨蛋舉行，會在大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
米津玄師演唱會2026台北 | 詳情
演唱會日期：12月26日（六）、27日（日）
演唱會時間：15:00 開場 / 18:00 開演
演唱會時間：臺北大巨蛋
門票價錢： NT$ 5,980 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,800 / 2,480 / 1,800元
米津玄師演唱會2026台北 | 中國信託卡友優先購票
中國信託財管鼎鑽卡優先購
優先訂票渠道：ticketplus
門票發售時間：2026年10月24日（六）12:00～16:00
中國信託全卡友優先購
優先訂票渠道：ticketplus
門票發售時間：2026年10月25日（日）10:00～16:00
米津玄師演唱會2026台北 | 台灣大哥大專屬序號優先購
優先訂票渠道：ticketplus
門票發售時間：2026年10月26日（一）12:00起～10月28日（三）12:00止
米津玄師演唱會2026台北 | 登記抽選
公開發售平台 ：ticketplus
登記抽選時間：2026年10月29日（四）13:00～2026年10月31日（六）13:00
結果公布：2026年11月2日（一）12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知
結帳期間：2026年11月2日（一）確認中選後～2026年11月3日（二）13:00止
※實名制購票規定
・本活動採取實名制售票，購票前務必詳閱售票網站上的公告內容及購票辦法，以免自身權益受損。
・每位會員帳號每一場次限購2張票券（包含優先購及登記抽選之已付款票券）。
米津玄師演唱會2026台北 | 公售
發售平台 ：ticketplus
發售平時間：11月19日（四）中午12:00