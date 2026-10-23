五月天石頭傳退團惹熱議　阿信感性發長文唱片公司火速澄清

成軍多年的台灣天團五月天長年維持高強度巡演，但近日台媒報導，吉他手石頭（石錦航）因腰傷舊疾加上長期分身乏術無法好好陪伴家人，曾向友人吐露退團想法。對此，主唱阿信（陳信宏）於21日凌晨也在社群寫下長文，談及5位團員相伴至今的心情。



五月天主唱阿信於10月21日透過社交平台發文，正式告別歷時近三年、合共162場的「5525+2回到那一天」25週年巡迴演唱會。（微博＠阿信）

「5」代表樂團五位成員，阿信、怪獸、瑪莎、石頭、冠佑。（微博＠阿信）

高強度巡演致腰椎滑脫難站立

台灣天團五月天的吉他手石頭（石錦航）在舞台上除了背著沉重吉他奔跑，更屢次跪地激昂彈奏，長年累月導致腰椎滑脫舊疾惡化，嚴重時甚至痛到無法站立並伴隨下肢麻痺。早在2024年8月，他便曾因舊患復發劇痛難熬、數日動彈不得，被迫缺席太原站4場演出；去年身體再次無法負荷，亦遺憾缺席《超犀利趴14》。

五月天成員石頭近日被爆想退團。（IG＠mayday_stone）

在去年8月北京鳥巢演唱會上，主唱阿信曾感性表示「巡迴讓你身心俱疲，但你還是捨不得丟下我們4個」，石頭當時更嚴肅坦白：「我的責任好像很大，每天得要健健康康在台上，但其實我不知道身體什麼時候會有承受不住的時候，如果有一天我缺席了，希望大家原諒我」，言談間早已透露出對身體極限的擔憂。

石頭曾在演唱會坦白：「不知道身體什麼時候會有承受不住的時候。」（IG＠mayday_stone）

石頭全家移居英國聚少離多

除了日漸嚴重的健康隱憂，家庭生活的不平衡亦被指是石頭萌生退意的關鍵原因。石頭與妻子狗狗結婚24年並育有兩名兒子，去年一家基於孩子的教育考量移居英國。然而石頭長年必須隨團奔波全球巡演，照顧家庭的重擔全落在妻子一人肩上，平日的家庭合照中亦經常缺少他的身影。據圈內友人透露，石頭曾在其個人散文集《因為留不住》中透露，小兒子某次畫下的全家福只有媽媽和哥哥，另一幅畫作中爸爸則只出現在視訊通話的電腦螢幕裏，讓聚少離多的石頭看後格外心酸與自責。在熱愛的音樂事業與渴望陪伴家人的拉扯下，性格謹慎顧全大局的石頭曾私下向好友吐露過離團念頭，並非一時衝動。

石頭去年舉家移居英國，但因經常巡演無法與家人相聚。（IG＠mayday_stone）

唱片公司澄清：樂團僅處於休假狀態

隨著石頭萌生退意的傳聞甚囂塵上，主唱阿信日前（21日）凌晨特意在社群平台寫下深情長文，細訴5位團員一路相伴走過風雨的心路歷程，引發大批歌迷淚崩。對此，五月天所屬經紀公司相信音樂隨後正式否認退團傳聞：「沒有這回事，五月天現在休息中，大電影即將和大家見面」，並澄清樂團目前只是處於休息階段，並未證實石頭有任何離隊打算。

阿信深夜長文告別「5525+2回到那一天」巡演生活，重申與歌迷「唱到一百歲」的約定。（微博＠阿信）

事實上，在《5525回到那一天》巡演最終場上，石頭亦曾感性向歌迷許下承諾：「如果有5555的話，我坐輪椅也會上去」，展現對舞台與歌迷的深厚羈絆。隨著五月天全新演唱會電影即將推出，樂團往後的動向與團員的身心狀況，依然是廣大五迷最為牽掛的焦點。