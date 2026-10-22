黃明德自爆出道5年熱情遭磨蝕　新歌跑足7K挑戰高難度武打戲

唱作歌手黃明德（Dark）推出全新單曲《巨人之力》，一如以往由他親自作曲，今次更參與編曲部分。歌曲以「成長的掙扎」為主題，將現實步步緊逼下、披上盔甲長成連自己也感到陌生模樣的無奈，化作一場翻天覆地的地鳴。Dark直言今次作曲是他眾多自己寫的作品中「最smooth、最快完成、改得最少」的一首，他指新歌有別過往輕快風格，以較重型搖滾姿態呈現，「有啲似動漫主題曲，不過係廣東話版。」

黃明德（Dark）推出全新單曲《巨人之力》。（公關提供）

黃明德入行後心理產生落差

歌曲最想表達的是成長無力感，Dark坦言是那種踏入社會前想像與現實越走越遠的落差，「好多你付託咗真心出去嘅時候，原來人哋未必都係咁樣對你。」他透露自己出道早，未經歷過社會「毒打」便入行，一直以中學時期認識朋友的方式與圈中人相處，「好多時好多呢行嘅人會大過我，佢哋嘅閱歷會多過我，好多嘢我都唔識。」他坦言過程中發生過不少不開心時刻，「例如我真心對呢個朋友，但係原來佢都唔係當你朋友，或者你覺得所有人都可以當做朋友，但其實有啲人係唔可以令到你咁樣做。」Dark又謂入行前以為做歌手「真係齋唱歌」，「但係原來有好多嘢啦，fans嘅管理、形象、自己嘅行為、Social Media經營，甚至乎講得通俗少少，就係你要識玩呢個遊戲。」他感嘆單靠努力鑽研唱歌和音樂，未必足以突圍而出，「你要知道你要花好多時間去思考觀眾喜歡啲乜嘢。」

黃明德爆入行後心理產生落差。（公關提供）

出道五年渴望突破自我

歌詞提到「既然這個世界逼人太甚 我們決意變身巨人 破開矩陣」，Dark指現階段最想突破的「矩陣」，正是安於現狀的自己，「而家已經出道咗第五年，慢慢開始有少少磨蝕咗，或者冇一開頭嗰一、兩年咁有衝勁，咁想去達到某啲嘢嘅時候，就想破開呢一樣嘢，破開自己俾呢個世界或者周圍去磨蝕自己。」他承認自己需要強硬一點，但同時覺得這與成長本身存在矛盾，「你要識得點樣去強硬得嚟唔好令人覺得你太強硬，其實都係一樣好難嘅事，亦都係一樣我諗一生嘅課題。」他續指，這一年最大得着是學識勇於表達自己，「真係發現咗自己唔講，呢啲人係唔會知、亦都唔係個個咁得閒理你，其實係冇人理你㗎，你要講，咁人哋就會聽。」

黃明德談出道五年渴望突破自我。（公關提供）

寧當心目中最好的壞人

歌曲最後一句「這次，寧願做個最好的壞人」相當有反差，Dark透露這句歌詞是錄音期間臨時加上，「錄咗第一個Section之後，崔展鴻監製就話不如加多句啦，咁我哋就即刻搵小克填。」他解釋心目中的「最好的壞人」，是《進擊的巨人》主角Eren那種心態，「你明知道呢個世界好殘酷，但係你都要繼續去追求自己想追求嘅嘢。」他直言追求自己想做的事，難免會成為世俗眼中的壞人，「可能你都會追求吓自己利益，你會表達多啲自己，咁可能會有啲人會有hard feeling或者可能會傷害到某啲人。」

黃明德（Dark）推出全新單曲《巨人之力》。（公關提供）

MV挑戰高難度武打戲

MV方面，Dark形容今次是「天賜嘅禮物」，最代表到歌曲的畫面是MV尾聲行上山，發現自己開始有QR code，「有一種你其實已經不知不覺間俾呢個世界荼毒咗，或者成為咗其中一員，但係點樣做呢？其實都係隨着你嘅決定。」拍攝最難忘的兩件事，第一是動作戲，「我收到個filming schedule嘅時候，覺得都係郁兩吓，去到後尾Jacky導演話會有武術指導、又會有替身演員，我就開始feel到大鑊！」他笑言現場要即時拉筋，「因為我柔軟度都好差，佢有一個動作用隻腳伸開敵人嘅時候，我隻腳唔係好抬得起，咁就要即刻拉拉筋。」他又大讚替身及武打演員專業，「俾我打嘅嗰啲演員，佢啲反應係做到好似真係俾人打，成件事就smooth勁多，完全冇突兀。」第二件難忘事是情緒演出，「我每一幕都要喘氣，因為我每一幕開始之前都要入返嗰個情緒，因為MV入面我係長期都喺度追逐、喺度打鬥、喺度跑，成個MV跑咗起碼六、七K，哈哈。」