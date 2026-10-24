高橋洋子香港演唱會2027｜EVA殘酷天使開騷門票最平$699起+座位表

高橋洋子亞洲巡迴演唱會 -夜想曲- 香港站將於2027年1月16日（星期六）在TIDES舉行，會在UUTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

高橋洋子演唱會（IG@uutixevents）

高橋洋子演唱會2027香港 | 詳情

演唱會日期：2027年1月16日（星期六）

演唱會時間：17:00入場，18:00開演

演唱會地點：TIDES（九龍紅磡德安街1號黃埔天地黃埔號（第6期））

門票價錢：（企位）：HKD$1399（SSVIP）／HKD$999（VIP）／HKD$899（MEZZF）／HKD$699（1F）

高橋洋子演唱會2027香港 | 公開售票

公開發售平台：UUTIX

公開開賣日期：2026年10月28日（星期三）

公開開賣時間：中午12時

手續費：每張$12

高橋洋子（IG@yoko_takahashi_official）

高橋洋子演唱會2027香港 | 粉絲福利

SSVIP – HKD$1399

特典：

①親筆簽名明信片乙張

②紀念T恤乙件

③1V10集體合影

④巡演海報乙張

VIP – HKD$999

特典：

①印刷簽名明信片乙張

②歡送會

③巡演海報乙張

MEZZF – HKD$899

特典：

①印刷簽名明信片乙張

②巡演海報乙張

1F – HKD$699

特典：

①印刷簽名明信片乙張

②巡演海報乙張

高橋洋子演唱會2027香港 | 座位表