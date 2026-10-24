高橋洋子香港演唱會2027｜EVA殘酷天使開騷門票最平$699起+座位表
撰文：亞瑟 多娜
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高橋洋子亞洲巡迴演唱會 -夜想曲- 香港站將於2027年1月16日（星期六）在TIDES舉行，會在UUTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
高橋洋子演唱會2027香港 | 詳情
演唱會日期：2027年1月16日（星期六）
演唱會時間：17:00入場，18:00開演
演唱會地點：TIDES（九龍紅磡德安街1號黃埔天地黃埔號（第6期））
門票價錢：（企位）：HKD$1399（SSVIP）／HKD$999（VIP）／HKD$899（MEZZF）／HKD$699（1F）
高橋洋子演唱會2027香港 | 公開售票
公開發售平台：UUTIX
公開開賣日期：2026年10月28日（星期三）
公開開賣時間：中午12時
手續費：每張$12
高橋洋子演唱會2027香港 | 粉絲福利
SSVIP – HKD$1399
特典：
①親筆簽名明信片乙張
②紀念T恤乙件
③1V10集體合影
④巡演海報乙張
VIP – HKD$999
特典：
①印刷簽名明信片乙張
②歡送會
③巡演海報乙張
MEZZF – HKD$899
特典：
①印刷簽名明信片乙張
②巡演海報乙張
1F – HKD$699
特典：
①印刷簽名明信片乙張
②巡演海報乙張