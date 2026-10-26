草蜢台北演唱會2027｜小巨蛋連開2場門票NT$800起+連結/座位表

草蜢《草蜢 THREE IN LOVE 演唱會 2027－台北站》演唱會將於2027年1月16日（星期六）、 2027年1月17日（星期日）在台北小巨蛋舉行，會在KKTIX優先開賣門票，並會在KKTIX、全台全家便利商店開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《草蜢 THREE IN LOVE 演唱會 2027－台北站》將於2027年1月16日（星期六）、 2027年1月17日（星期日）在台北小巨蛋舉行（FB@Lam & Lamb Entertainment Ltd.）

草蜢演唱會2027台北 | 詳情

演唱會日期：2027年1月16日（星期六）、 2027年1月17日（星期日）

演唱會時間：（星期六）7PM、（星期日）6PM

演唱會地點：台北小巨蛋

門票價錢：NT$ 4,880／4,280／3,880／3,280／2,880／1,880／800

草蜢演唱會2027台北 | 中華電信專屬序號優先購票

優先訂票渠道：KKTIX

門票發售時間：2026年11月3日（星期二）11:00AM - 23:00PM止

草蜢演唱會2027台北 | 台新卡友優先購票

優先訂票渠道：KKTIX

門票發售時間：2026年11月4日（星期三）11:00AM - 23:00PM止

草蜢演唱會2027台北 | 公開發售

公開發售平台 ：KKTIX、全台全家便利商店

公開開賣日期：2026年⁠11月6日（星期五）

公開開賣時間：11:00AM起

草蜢演唱會2027台北 | 座位表

草蜢演唱會2027台北 | 座位表（KKTIX）

草蜢演唱會2027台北 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。