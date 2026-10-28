灣仔萬聖音樂嘉年華SPOOKY矚目重臨　NE-YO未能出席下年再辦專場

《SPOOKY Halloween》宣告華麗回歸！第二屆SPOOKY體驗全面升級，再次進駐佔地超過13萬平方呎的灣仔海濱活動空間，一連三日（10月30日至11月1日）打造全城最狂、最歡樂的萬聖節戶外音樂遊樂園！今年特別邀請國際知名當代藝術家Matt Gondek 親自擔任藝術總監，傾力打造出極具震撼之視覺設計與美術概念，將其標誌性的叛逆色彩與解構美學注入本年度《SPOOKY Halloween》。活動結合國際級音樂陣容、潮流品牌聯乘、超人氣巨型IP打卡裝置、獨家限量周邊，還有適合全家同樂的遊戲區，帶給全港市民與旅客前所未有的萬聖節體驗！

香港萬聖節音樂嘉年華 《SPOOKY Halloween》華麗回歸。（公關提供）

主舞台重磅演出陣容炸爆灣仔海濱夜空

今年主舞台視覺與空間設計全面升級，破天荒以Cyberpunk風格融合香港在地街頭文化，打造震撼舞台！以暗黑破石牆體為骨架，頂端鑲嵌閃爍復古點陣燈「SPOOKY」巨型標誌，並豎立極具香港特色的霓虹燈牌。現場完美結合 Cyberpunk、萬聖節暗黑奇幻與港式懷舊美學。主辦單位更重磅邀來多位國際電音巨星、海外頂尖音樂人及本地人氣歌手輪番上陣，重低音無間斷演奏，未來電音節奏強力洗腦，帶來視覺與聽覺的雙重震撼。更多詳情記得密切留意最新公佈！

主舞台視覺與空間設計全面升級。（公關提供）

關於NE-YO演出變動及個人專場演唱會優先購票安排

因不可抗力狀況，NE-YO將無法出席2026年11月1日舉行的SPOOKY HALLOWEEN。主辦方深知香港粉絲對Ne-Yo的熱情，Ne-Yo將於2027年5月重返香港舉辦個人專場演唱會！凡曾購買11月1日門票之人士（不論嘉年華或主舞台），均可憑原訂單編號填寫表格，屆時將可優先登記購買Ne-Yo 2027香港個人專場演唱會門票。

NE-YO將無法出席2026年11月1日舉行的SPOOKY HALLOWEEN。（公關提供）

10月30日及11月1日主舞台門票退款安排

因應陣容調整，KKTIX將會主動向兩天（10月30日及11月1日）主舞台之購票者發出退款通知電郵。購票者無需進行任何退款申請操作，官方會於通知發出起計45個工作天內，將門票費用連同一切手續費全額退回至原付款帳戶。

KKTIX將會主動向兩天（10月30日及11月1日）主舞台之購票者發出退款通知電郵。（公關提供）

門票全面升級！超值優惠$50起玩轉嘉年華及主舞台

為了回饋大家的支持，嘉年華門票將全面升級！10月30日及11月1日只需$50起，即可一個價錢全區通行嘉年華及主舞台所有表演！對於是次變動造成的不便，主辦方致以最誠摯的歉意，並衷心感謝大家的體諒與一直以來的支持。

一個價錢全區通行嘉年華及主舞台所有表演。（公關提供）

Matt Gondek獨家藝術裝置 ✕ CLOT 潮流迷宮 ✕ 巨型IP震撼現身

除了音樂狂熱，現場更獲得國際級藝術家及多個國際知名品牌強勢聯乘，打造全港獨家必影打卡熱點：Matt Gondek設計限定充氣藝術裝置：國際知名當代藝術家Matt Gondek特別為本次活動精心設計SPOOKY限定充氣藝術裝置！將其招牌爆裂解構風格融匯萬聖節元素，成為全場最吸睛的潮人必朝聖地標！

Matt Gondek獨家藝術裝置。（公關提供）

CLOT鬼魅迷宮：中式驚悚與暗黑美學交織的沉浸式探索空間：作為引領東西方文化交融的潮流先鋒，CLOT今年掀起鬼魅歷險新篇，將備受矚目的迷宮體驗推向全新境界。品牌將經典東西方細節貫穿於多重驚悚主題氛圍之中，讓中式恐怖與暗黑潮流美學劇烈碰撞 —— 鬼影幢幢的「百鬼夜行」世界、漫天符咒與傳統紙紮工藝，配合縈繞猩紅幽光的沉浸式通道，使每一步都暗藏未知與驚嚇。這場撲朔迷離的探索體驗，賦予迷宮更深層次的感官衝擊，勢必成為一眾潮人必到、挑戰膽量的全港焦點！

CLOT今年掀起鬼魅歷險新篇，將備受矚目的迷宮體驗推向全新境界。（公關提供）

4米高經典怪獸「怪獸王者」跨界破格登場：公認最經典的怪獸王者登陸SPOOKY現場！怪獸文化與萬聖節的驚悚奇幻氛圍完美契合，4米高的怪獸王者充氣裝置佇立於海濱，展現霸氣十足的萬聖節視覺衝擊。限定聯名周邊獨家發售：現場即場開賣「SPOOKY x 進擊的巨人」及「SPOOKY x 怪獸王者」限定聯名商品，數量有限，極具收藏價值！

活動結合國際級音樂陣容。（公關提供）

9米高「超大型巨人」現身灣仔海濱：超人氣日本動漫《進擊的巨人》中九大智慧巨人之一的「超大型巨人」正式走出現實！以9米高的巨型充氣裝置震撼登場，極具視覺張力，絕對是巨迷不容錯過的必到之處！

活動重磅邀來多位國際電音巨星。（公關提供）

家庭同樂遊戲區一家大細總動員盡興萬聖節豈止於驚悚？SPOOKY同樣照顧到一家大細！場內特別設有老少咸宜的主題遊戲區與互動環節，多座巨型萬聖節主題充氣滑梯與南瓜造型彈床強勢進駐，小朋友可以喺充氣遊樂園中盡情奔跑、彈跳與飛馳——少少驚喜、歡樂滿瀉，讓大人與小朋友都能在秋日海風下盡情放電，玩到捨不得離開！