周柏豪廣州站演唱會連爆兩場　澳門生日限定設延伸台零距離互動

周柏豪《The Blooming Chapter 綻放之章》粉絲見面演唱會廣州站日前於廣州體育館順利舉行，兩晚演出盛況空前，現場座無虛席。隨着廣州站圓滿落幕，官方亦帶來好消息，即將於11月7日舉行的澳門生日限定場，門票一開售秒殺售罄，主辦選隨即買下旺角彌敦道billboard，率先為柏豪送上最佳生日禮物。

周柏豪《The Blooming Chapter 綻放之章》粉絲見面演唱會廣州站順利舉行。（公關提供）

周柏豪廣州站連續兩夜爆滿

廣州站早前一連兩天舉行，廣州體育館被一片應援燈海點亮。柏豪一出場即以《12號》拉開序幕，並向全場歌迷問候：「你們坐在這裡，就是我的夢想。」隨後獻唱《同天空》、《最好不過》等大熱金曲，全場歌迷即時大合唱。兩晚歌單亦充滿驚喜，柏豪換上白色西裝帶來新歌《混賬》、《純粹想哭》以及自彈自唱《愛情轉移》粵語版；在Band Sound環節更長達17分鐘連唱《金》、《到此為止》及《只有一事不成全你》等曲目，展現音樂能量。

周柏豪廣州站演唱會連續兩夜爆滿。（公關提供）

周柏豪現身快閃現場派花茶

舞台之外，場外更設有「綻放花茶車」派發專屬秋日花茶，柏豪更連續兩天閃現現場親自派花茶，並秘密抽空觀看歌迷的ColorWalk應援投稿，將寵粉行動延伸至場外。談及廣州站感受，柏豪表示非常感動：「每一次去廣州開演唱會或者見面會，見到座無虛席嘅畫面我都非常感動，亦都好期待下一次再返嚟。上次總共喺廣州開咗七場，對我嚟講係一個非常滿意嘅成績。今次《綻放之章》再次返嚟廣州，兩晚都玩得非常投入，睇返相片每一個畫面都記錄咗我嘅青春同你哋嘅青春，非常感謝廣州站以及所有去過城市嘅歌迷支持。」

周柏豪現身快閃現場派花茶。（公關提供）

澳門生日限定場秒殺售罄

澳門站將於11月7日舉行，正好貼近柏豪11月12日的生日，門票一開售即被搶購一空。對於澳門場的特別安排，柏豪透露舞台將有全新設計，說：「澳門站每次都會有啲唔同嘅嘢發生，今次舞台會特別加上延伸台，可以同內場甚至後排嘅朋友更加靠近。流程同內容上亦會同以往有唔同，可以好似悉尼同新加坡站咁，同大家非常貼近，我自己都好期待。」

談到今年的生日願望，柏豪直言隨着年紀漸長，願望變得十分實在，說：「人長大咗，每一年嘅生日願望都係希望有多啲時間做自己想做嘅嘢，但最緊要都係自己同身邊嘅人身體健康、開心快樂同順順利利。細個嗰陣會諗得好天花亂墜，但現時最基本嘅順利就係最好。」

澳門站將於11月7日舉行，正好貼近柏豪11月12日的生日。（公關提供）

積極籌備2027年入行20周年大型企劃

至於《The Blooming Chapter 綻放之章》巡迴演唱會的後續規劃，自今年3月從香港出發後，已先後走訪悉尼、新加坡、佛山等地。柏豪預告巡演仲有其他站點，並會一路延續至2027年年初：「消息指後面仲有一站會去，時間會喺2027年年初。嗰個地方我以前去過開演唱會，但都一段時間冇去，好期待可以再去同當地歌迷見面。」

2027年亦是柏豪入行20周年的重要里程碑，他透露目前已在密鑼緊鼓籌備當中：「2027年係我入行20周年，眨吓眼就20年。2027年我自己會有好多大型計劃同企劃，現時一路都有開會商討，希望藉住生日願望，祝願2027年所有想做嘅嘢都順利完成，可以帶到更多快樂同驚喜俾大家。」