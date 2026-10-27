楊千嬅衛蘭AGA岑寧兒合體澳門開騷　四女拍海報互推互撞笑不停

楊千嬅、衛蘭、AGA江海迦及岑寧兒（Yoyo），將於12月12日齊集澳門威尼斯人綜藝館，參與為領賢慈善基金《The EverPresent LIVE》籌款的慈善音樂會，聯同50位香港青少年管弦樂團樂手，將大家耳熟能詳的歌曲重新編成管弦樂版本，帶來一次別開生面的音樂合作。



楊千嬅、衛蘭、AGA、岑寧兒首度合體開騷。（公關提供）

將於12月12日齊集澳門威尼斯人綜藝館。（公關提供）

四女拍海報笑聲不斷

四人日前首次合體拍攝宣傳海報，難得聚首，現場笑聲不斷。楊千嬅爆料，原來拍一張四人合照，遠比想像中困難！為了營造互動效果，現場更有動作指導，不停叫她們「你推我、我推你」，又要求「腰要向前，身體要向後，仲唔可以寒背！」令四人笑個不停。

四人拍海報互推互撞笑不停。（公關提供）

衛蘭興奮自爆合唱歌單

談到今次演出最期待甚麼，衛蘭突然興奮表示：「期待同AGA合唱呀！唱佢首英文歌《Wonderful You》！」千嬅立即大讚：「嘩！超好聽呀！誰知衛蘭講完才突然醒起，反問：「呢個講得㗎？」千嬅忍不住哈哈大笑，更取笑她：「係咪習慣咗經理人成日叫你唔好講住？梗係可以講啦！」

AGA則透露今次部分節奏強勁的快歌，將重新改編成管弦樂版本，她亦非常期待欣賞另外三位歌手作品的新編曲。Yoyo則表示，自己平日演出多以Acoustic形式為主，樂器編制較簡單，今次有整個管弦樂團伴奏，相信會更加震撼。

Yoyo平日演出多以Acoustic形式為主。（公關提供）

楊千嬅放話有望回港再開

千嬅坦言，四位音樂風格各異的女歌手同台合作，機會非常難得，尤其今次更有一班仍在求學的年輕樂手參與，令她格外期待。她亦希望四人有個美好的第一次，日後可以繼續合作。當被問到澳門演出後，可會考慮到香港甚至其他地方開騷，千嬅立即笑說：「都可以喎！」她認為四人各有獨特音樂風格，但同樣熱愛音樂，如果能再度合作，相信一定非常High！

楊千嬅放話有望回港再開。（公關提供）

四大自然元素貫穿主題

今次音樂會初步構思會以風、火、水、土四種自然元素為主題，千嬅表示自己應該是「水」，笑言並非單純因為自己是水瓶座，而是覺得自己像水一樣，好奇心很重，喜歡探索新事物，對世界好奇，任何形狀都想試，所以從未定型。

今次音樂會初步構思會以風、火、水、土四種自然元素為主題。（公關提供）

Yoyo則選擇「風」，笑言：「我其實唔太落地，成日飄嚟飄去，而且一直四圍奔波！」AGA立即笑讚Yoyo，雖然外表看似灑脫，但歌曲其實很有內涵：「你啲歌好Deep㗎！好似喺人哋耳邊Whisper咁！」說完更補一句：「但絕對唔係耳邊風！」令眾人再度爆笑。

衛蘭則毫不猶豫選擇「火」，因為自己是一個非常Passionate的人，無論做甚麼事，都會投入滿腔熱誠。輪到AGA，她還未選擇已搶先笑說：「我肯定唔係土！」最後與千嬅一樣選了「水」！AGA解釋，自己每天心情不同，寫歌風格也會隨之改變，至今仍不知道自己究竟屬於哪一類型的歌手，但她並不介意，最重要是想寫甚麼就寫甚麼。因此覺得自己像水，隨心流動，不受限制。

衛蘭認為自己是一個非常Passionate的人。（公關提供）

傾談慈善演出真正意義

玩笑過後，四人亦談到今次慈善演出的真正意義。

AGA坦言，自己也是由街頭Busking開始音樂之路，因此很明白年輕音樂人最需要的，是一個可以展示才華的舞台。香港其實有不少出色的年輕音樂人，但未必有足夠機會與觀眾面對面交流，她希望今次合作能鼓勵他們繼續追夢。

AGA坦言自己是由街頭Busking開始音樂之路。（公關提供）

衛蘭同樣相信音樂與教育的力量，期望社會提供更多資源及平台，讓年輕人開拓視野。Yoyo則認為，四位歌手個性、背景和音樂風格各不相同，但音樂既能展現每個人的獨特之處，亦能把不同的人連結在一起，這正是今次合作最美好的地方。

音樂會門票善款收益將撥捐領賢慈善基金。（公關提供）

FIF慈善音樂會《The EverPresent LIVE》以「美好的 一直都在」為主題，由音樂總監周錫漢（Randy Chow）重新構思歌曲編曲，作曲家梁皓一（Elliot Leung）帶領50位香港青少年管弦樂團樂手參與演奏，融合風、水、火、大地四種自然元素，呈現不同的音樂情緒。領賢慈善基金主席張王幼倫女士表示，希望透過音樂，讓忙碌的都市人停下腳步，重新感受生活中的美好，同時為香港年輕音樂家創造寶貴的演出機會。

音樂會門票善款收益將撥捐領賢慈善基金，支持香港藝術教育及社區福利發展。