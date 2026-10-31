張家輝演唱會｜出道即奪叱咤生力軍　五大唱歌畫面紅館重現？

《香港01》收到獨家消息，指兩屆金像影帝張家輝，正秘密籌備，將於來年農曆新年間，踏上紅館開騷。這位演技爐火純青的影帝，從來都沒有掩飾自己喜歡唱歌的特質，2000年更簽約英皇唱片，由影壇跳到樂壇推出專輯，翌年便一口氣摘下三台新人獎，包括叱咤樂壇生力軍男歌手。而張家輝在電影中亦有不少唱歌畫面，幕幕精彩搞笑，好似《中華賭俠》的《眼睛想旅行》、在《賭俠1999》唱《忘情水》、仲有《化骨龍與千年蟲》的《灰色軌跡》，如果每一幕都可以在紅館重現，真係可以應驗《中華賭俠》澤西哥中一話︰「我係香港最受歡迎男歌手呀！」

《中華賭俠》中一句對白︰「我係香港最受歡迎男歌手呀！」有機會成真。（影片截圖）

張家輝曾為主唱歌曲《愛得起》，拍攝MV。（影片截圖）

獨家｜影帝張家輝回歸樂壇 農曆新年空降紅館開騷一圓歌手夢

出道奪三個新人獎 《寧願最傷心的給我自己》成個人金曲

張家輝於2000年踏入樂壇，簽約英皇唱片，兩年來先後推出過兩張專輯，分別是《愛得起》及《對你傾訴》，當中最為人認識的歌曲有《愛得起》、《下意識》，《寧願最傷心的給我自己》，還有跟太太關詠荷合唱《金裝四大才子》電視劇插曲《愛沒太多理由》。首年更成功在三大電台奪得新人獎，包括叱咤樂壇生力軍男歌手、十大勁歌金曲最受歡迎新人獎（男歌星）銅獎，以及十大中文金曲最有前途新人獎（男歌手）銅獎。

張家輝在卓韻芝手中拎過獎座。（影片截圖）

張家輝多年後訪問談到，當時得獎後要唱歌，唱得不享受︰「好痛苦咁唱完。」（影片截圖）

雖然超過20年未有推出唱片，但家輝哥對音樂團火一直冇熄到。2025年自導自演的電影《贖夢》上畫，他便親自獻唱主題曲《永遠的失眠》，而在預告中，也用悲壯而凄麗的聲線唱出王傑的《今生無悔》，跟電影的畫面極為匹配。

2025年自導自演的電影《贖夢》上畫，他便親自獻唱主題曲《永遠的失眠》。（《贖夢》劇照）

預告中一直隱隱若若聽到張家輝翻唱王傑的金曲《今生無悔》，但唱得極凄怨，似含怨未雪一樣。（《贖夢》預告截圖）

5大電影中經典唱歌畫面 搞笑與深情兼備

就算張家輝未有再出唱片，但其聲線亦老是常出現，而過去在電影中唱歌的畫面，更成為網上不時在熱播的片段，現同大家結集其中5段經典，為影迷貢獻了無數驚喜與集體回憶。

《中華賭俠》 (2000)《眼睛想旅行》

因為戲中女友鍾麗緹唔畀家輝哥講粗口，只能以唱歌抒發情感。而這首惡搞的《眼睛想旅行》，更配合搞笑唱跳，又以香蕉套入歌詞，成為最精彩一幕。最新電影《我阿爹想旅行》，戲名都是向這幕經典致敬。

這首惡搞的《眼睛想旅行》，更配合搞笑唱跳，又以香蕉套入歌詞，成為最精彩一幕。（影片截圖）

這首惡搞的《眼睛想旅行》，更配合搞笑唱跳，又以香蕉套入歌詞，成為最精彩一幕。（影片截圖）

《化骨龍與千年蟲》 (1999)《灰色軌跡》

戲中與李修賢去卡拉OK合唱《灰色軌跡》，當時張家輝在演繹時，融入了張學友招牌式的蘭花手手勢，成了模仿張學友的經典一幕。

戲中與李修賢去卡拉OK合唱《灰色軌跡》，當時張家輝在演繹時，融入了張學友招牌式的蘭花手手勢。（影片截圖）

戲中與李修賢去卡拉OK合唱《灰色軌跡》，當時張家輝在演繹時，融入了張學友招牌式的蘭花手手勢。（影片截圖）

《賭俠1999》 (1998）《忘情水》

同樣在卡拉OK場面，張家輝飾演的「化骨龍」在劉德華面前唱出《忘情水》，唱罷更向本尊擠出一副「劉華」樣，可以在當事人面前表演，可謂惡搞的天花板。

張家輝飾演的「化骨龍」在劉德華面前唱出《忘情水》，唱罷更向本尊擠出一副「劉華」樣。（影片截圖）

《我老婆係賭聖》（2008）《忘情水》

又係《忘情水》，不過今次家輝哥飾演的周姐倫，因情傷在街頭清唱，一句︰「給我一杯忘情水水水」多年後更在胡楓的紅館演唱會中，演繹一次。

今次家輝哥飾演的周姐倫，因情傷在街頭清唱，一句︰「給我一杯忘情水水水」。（影片截圖）

《金雞sss》（2014）《誰明浪子心》

除咗搞笑唱，認真唱都一樣有Feel。張家輝在《金雞sss》飾演過氣黑道大哥「哥頓哥」，落到K場，以一份江湖味及滄桑感，大唱王傑的《誰明浪子心》，沙啞的煙喉聲跟角色的孤獨感完美融合。