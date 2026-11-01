謝霆鋒個唱抱病登台失足仰後猛跌　更險遭白衣男掟螢光棒擊中頭部

現年46歲的謝霆鋒昨晚（10月31日）萬聖節於溫州奧體中心體育場舉行《Evolution Nic Live》巡迴演唱會，全場座無虛席。抱病登台的他不僅全程無嘉賓獨撐大局，更於延伸舞台頻頻暖心叮囑歌迷注意安全切勿推擠。豈料語音剛落，他轉身時竟因舞台水漬及鞋子偏大不慎滑倒，整個人仰天重摔倒地，引發全場萬人驚呼！令人佩服的是，謝霆鋒隨即展現頂級舞台應變能力，於一秒內極速彈起，全開麥無縫唱畢全曲。雪上加霜的是，同場更有失控男觀眾向舞台掟螢光棒險些擊中頭部，接連意外令粉絲既心痛又盛讚其敬業精神。

謝霆鋒萬聖夜在內地溫州舉辦個唱。（微博＠鋒味）

突然仰後猛跌！（微博圖片）

暖心叮囑歌迷下秒仰面慘摔

昨晚當謝霆鋒揹著結他走上延伸舞台，自彈自唱經典搖滾作《You Can’t Stop Me》時，眼見台前大批熱情觀眾激動向前推擠，他隨即發揮寵粉本色，數度關切提醒大家「小心一點」、「注意安全」，將歌迷安危放在第一位。然而話音剛落，他在舞台後退轉身之際，腳底突然失去重心打滑，整個人直挺挺往後仰面重摔在地，全場歌迷頓時嚇得發出一陣刺耳尖叫。

事後據現場目擊者透露，意外起因疑似工作人員未及時將舞台上的水漬拖乾，加上霆鋒當晚穿著的鞋子略為偏大，在雙重因素下導致重心不穩失足。儘管摔得不輕且面露錯愕，身手矯健的謝霆鋒僅在倒地瞬間便以驚人核心力量「一秒起身」，隨即若無其事地全開麥穩定唱畢全曲，伴唱與結他彈奏完全沒有中斷，教科書級的臨場應變令全場掌聲雷動。

疑因舞台積水失足，謝霆鋒神級反應「秒起身」化解尷尬。（微博圖片）

險遭白衣男粉飛掟螢光棒擊中

除了舞台滑倒驚魂，昨晚現場更出現了極度危險的惡意拋物插曲。當謝霆鋒站在移動舞台全情投入表演時，台下一名身穿白色上衣的男觀眾，突然無預警地將手中的螢光棒猛力砸向舞台，螢光棒帶著強大衝力從霆鋒身旁擦過，險些直接擊中他的頭部，令目擊的歌迷再度失聲驚呼。

面對突如其來的空中襲擊，謝霆鋒雖當場愣了一下並垂眼瞥了瞥地板，但情緒未受任何挑釁干擾，僅冷靜頓挫半秒便繼續專注投入演唱。事後大批歌迷對該名投擲者的危險行徑感到憤慨，紛紛在網上公開線索並向當地公安機關舉報，誓要嚴懲肇事者。而溫州當地公安機關隨後亦發布警情通報，證實已依法對違法向舞台投擲螢光棒的男子毛某作出行政處罰，嚴懲危及人身安全的脫軌行徑。

謝霆鋒更險遭螢光棒擊中。（微博圖片）

警方介入謝霆鋒被掟熒光棒。（微博圖片）

抱病感冒硬撐整晚無嘉賓

事實上，謝霆鋒當晚是在身體抱恙的情況下堅持上陣。作為溫州體育場個唱的首場演出，他全程未有安排任何特別嘉賓助陣，由頭到尾全憑一人一結他獨力撐起整場高強度搖滾盛宴。唱至演唱會後段，他才大方坦承自己出發前不慎患上輕微感冒，自感聲音狀態未達完美，因而謙遜地在台上呼籲全場觀眾合唱時「把聲音放大一些」，與他互相補位完成演出。