The Weeknd吉隆坡再唱《季候風》　網民笑指：人在大馬心在港

加拿大流行天王The Weeknd（Abel Tesfaye）世界巡迴演唱會亞洲站如火如荼進行中。剛結束香港站演出後的他，隨即轉戰馬來西亞吉隆坡開唱。不過，一眾眼尖的歌迷發現，The Weeknd雖然肉身已經抵達大馬，靈魂似乎依然留在大坑與維港。不僅社交平台連環瘋狂Repost相關花絮與現場片段，更在吉隆坡的舞台上再度大唱新曲《Hong Kong》，被全網笑指「身在曹營心在漢」，引來香港粉絲集體暴動高呼：「Abel真係沉晒香港！」

The Weeknd（Getty Images）

The Weeknd在社交網站感謝杜可風。（帖文截圖）

網民大讚（Threads）

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吉隆坡舞台響起《季候風》

在日前舉行的吉隆坡演唱會上，當台上響起取樣自王菲經典粵語名曲《季候風》的前奏時，現場瞬間沸騰。這首在香港站首度曝光引爆全港熱話的新曲《Hong Kong》，竟然再度於馬來西亞舞台原汁原味登場。不過現場沒有香港的專屬MV與「Hong Kong」巨大標題字樣。

雖然有歌迷笑言這首歌可謂是「Made for Asians」，亞洲各地的觀眾都能共鳴聽懂，但在異國他鄉的大馬高唱《Hong Kong》，依然讓一眾網民忍俊不禁。大批香港歌迷在社交平台留言：「去到KL仲《季候風》？」「喺馬拉都唱緊HONG KONG，雖然話就話亞洲人都聽得明，但個名始終係HK就係HK！」

真係好愛香港。（Threads）

社交平台瘋狂洗版「香港觀光宣傳大使」

除了舞台上的選曲「露餡」，The Weeknd的社交平台更是赤裸裸展現了他對香港的眷戀。在香港站演出結束後至今，他的IG限時動態幾乎進入了「狂暴模式」，狂發《Hong Kong》相關內容。即便是人在吉隆坡彩排與開騷期間，他的限動依然被香港的片段瘋狂洗版，惹得粉絲大笑：「佢真係好愛香港」。原本不少剛看完香港站的粉絲正經歷嚴重的「演唱會戒斷反應」（PCD），誰料偶像本人比台下觀眾陷得更深。