張家輝開演唱會?《大娛樂騷》2027紅館開3場$580起!附連結+座位表

張家輝《大娛樂騷》將於2027年2月6及8日(初一及初三) 晚上8時15分、2月7日(初二) 晚上9時30分在紅磡香港體育館舉行，會在Cityline優先開賣門票，並會在UBRTIX城市售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

>> 更多香港演唱會及活動介紹 <<

張家輝預告到時將有驚喜的爆笑演出，而在舞台效果、演出安排亦有特別巧思。（IG@nickcafe1202）

張家輝大娛樂騷2027香港 | 詳情

娛樂騷日期：2027年2月6及8日(初一及初三) ，2月7日(初二) 晚上9時30分

娛樂騷時間：6及8日為晚上8時15分，7日為晚上9時30分

娛樂騷地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HKD $1,280 / $880 / $580

張家輝大娛樂騷2027香港 | 恒生信用卡優先購票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026年11月17日（星期二）中午12時起

張家輝大娛樂騷2027香港 | 公開發售

公開發售平台：UBRTIX城市售票網

公開開賣日期：2026年11月24日（星期二）

公開開賣時間：上午10時起

張家輝在預告中扮演不同角色，一齊逼住的士去紅館。（《張家輝大娛樂騷》預告截圖）

張家輝大娛樂騷2027香港 | 座位表

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。（康樂及文化事務署）

張家輝大娛樂騷2027香港 | Urbtix 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

張家輝大娛樂騷2027香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站