陳奕迅辦現場錄音騷重溫30年經典　邀原班樂手重現《明年今日》

陳奕迅（Eason）即將展開一場前所未有的音樂實驗！由麥當勞呈獻的《McDonald’s Presents: Recording Sessions With Mr. Eason Chan》，將於香港演藝學院舉行，26場門票早前已全數售罄，並錄得近500萬人登記抽籤。面對歌迷的熱烈支持，陳奕迅再次表示衷心感謝，亦明白場地座位有限，未能讓所有期待入場的歌迷參與。對他而言，眼前最重要的，是如何將這個籌備已久的音樂企劃做好。

陳奕迅26場錄音騷全數售罄。（公關提供）

《Recording Sessions With Mr. Eason Chan》演出，陳奕迅將與樂隊重新演繹多年來的經典專輯，並在觀眾面前進行錄音，每晚錄製不同專輯，26場各有不同曲目。歌曲以外，更會分享當年製作唱片的趣聞，帶領觀眾走進他的音樂世界。

找回當年樂手重錄經典

陳奕迅直言這次策劃，讓他重新翻開多年來的錄音回憶。「我最近回想返好多錄每一張專輯嗰陣嘅回憶同片段，喺邊一間Studio、同乜嘢人一齊錄。好多人嘅心血放咗喺一隻專輯入面，因為今次，嗰啲畫面全部飛晒出嚟，好正！」為了盡量重現當年的音樂質感，製作團隊除了重新研究每張唱片的編曲，更希望邀請當年參與錄音的樂手再度合作。他舉例，當年錄製《明年今日》，用的是一支綠色Taylor結他，今次連這個細節也希望重現，更希望邀請當年的結他手黃仲賢（賢仔）再次演奏。因為一首歌，除了旋律和歌詞，當年用過的樂器、一起演奏的人，都承載着珍貴回憶。

有歌迷可能覺得，今次每場演出的排序，並沒有跟著唱片年份排，陳奕迅表示原因由於演出橫跨12月及1月，正值樂手及幕後團隊工作繁忙的日子，每張專輯安排在哪一晚錄製，也要配合不同樂手的檔期。他特別感謝音樂總監、樂手及所有幕後人員，因為大家最近工作量很大，都是為了重現這些音樂回憶付出的努力。

陳奕迅將與樂隊重新演繹多年來的經典專輯，並在觀眾面前進行錄音。（公關提供）

預告現場可能需要補錄

一般演唱會，一首歌唱完便進入下一首，但錄音講求的不只是演唱是否完整，還包括聲音、情緒和整體效果。即使排練充足，正式錄音時仍可能需要作出調整。陳奕迅直言：「演出就得一次，但錄音唔同，你可能會見到我take多次，因為可能錯少少，會唔會可以補返啲嘢呢？喺現場嗰陣補返一句、補返一段都或者會發生。」

換言之，一首歌唱完，未必代表錄音已經完成。若有細節需要改善，陳奕迅有可能即場補唱一句或一段，讓觀眾看見平日只會發生在錄音室內的工作過程。至於實際會否補錄，一切視乎當晚情況而定。觀眾亦將親眼見證真正的錄音過程。

此外，他特別邀請熟悉其作品的DJ朋友一起開會，整理多年來製作唱片的故事，準備在演出中與觀眾分享。大會設有數個分段時間，錄音過後，陳奕迅會跟觀眾交流及分享當年錄這張唱片的回憶和感受。

Eason有可能即場補唱一句或一段。（公關提供）

陳奕迅籲歌迷放低手機

由於這次演出涉及現場錄音，觀眾入場後須封存手機，全程禁止攝影、錄音及錄影。陳奕迅明白大家可能不習慣，但他希望大家不要因此感到壓力。「千萬唔好懷住一種好似去考試咁嘅心情嚟睇呢個Show，其實係Relax，只不過你閂咗電話，淨係靠一對眼、耳仔同身體去感受。」他又提醒觀眾，為免影響錄音，應盡量減少不必要的中途離席。即使中場休息需要離開座位，也不必急着解封手機，省卻重新封存的麻煩。

陳奕迅笑言：「香港人包括我自己在內，都習慣不時拿起手機看看，今次不妨嘗試暫時放下，專心享受眼前的音樂。大家可以等電話休息吓，畀自己都休息吓，唔使咁忙碌。」