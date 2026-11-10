AKMU樂童音樂家開騷千元VIP全被遮　痛斥現場慘如逼地鐵睇後尾枕

韓國人氣唱作兄妹組合AKMU（樂童音樂家）向來以出色的現場演唱實力著稱。日前（7日）兩人在江陵速滑館展開巡演，卻意外引發嚴重的座位安排爭議。由於主辦單位在場地規劃上出現嚴重失誤，引發不少觀眾強烈不滿，演出期間甚至有觀眾提前離場。



AKMU樂童音樂家（IG@akmuofficial）

花千元購最貴門票視野慘遭全遮擋

是次爭議核心集中於售價高達17.6萬韓元（約1,000港元）的地面VIP專區。主辦方直接在毫無高低梯級的溜冰場平地上鋪設座椅，加上舞台高度偏低，後排觀眾入座後視線幾乎完全被前方人群遮擋。不少購票苦主事後在社交平台公開現場視角照片，痛斥連舞台兩側的大屏幕都被器材及人潮遮擋，無奈自嘲花費高昂票價，換來的卻是比看台更差的「視線受阻席」。

地面VIP專區後排觀眾入座後視線幾乎完全被前方人群遮擋。（IG@akmuofficial）

不少網民指自己花千元買最貴VIP淪為「盲席」。（X圖片）

平地無階梯阻擋視線如乘地鐵

現場觀眾指出，只要前排有人稍微挺直身軀或起立，後排視線便瞬間歸零。大批受影響歌迷批評現場遮擋嚴重，整場演出只能看著前方觀眾的後腦，體驗簡直與置身繁忙時間首爾地鐵「9號線」車廂無異。此外，亦有觀眾反映當晚音響效果未如理想，在視覺與聽覺雙重受挫下，觀演體驗極為惡劣。

全遮擋。（X圖片）

不少觀眾開場不足一小時離場。（X圖片）

反映無果歌迷開場不足一小時離場

有歌迷透露曾多次向現場工作人員反映，請求協調至二樓看台的空置座位，或退至後方空曠位置觀看，惟均遭到保安人員嚴厲拒絕。面對主辦方僵化的應對態度，不少觀眾在開場不足一小時便憤然離場。事後大批苦主湧入官方社交專頁留言抗議。