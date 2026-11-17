岑寧兒 & 張貝芝 《between you and me…》演唱會將於2027年1月19-20日在TIDES舉行，會在 The Club優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



岑寧兒 & 張貝芝 《between you and me…》演唱會海報（IG@kklive_hk）

岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | 詳情

演唱會日期：2027年1月19-20日（星期二及三）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：TIDES

門票價錢： $880、$750、$650及$390

限量1/F TIDES HALL - VIP $880門票包含：

最前排位置

限量版音樂會海報

參加Yoyo & Joyce演出後簽名會

VIP門票組合於The Club獨家發售



岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | 座位表

岑寧兒 & 張貝芝 《between you and me…》演唱會座位表（IG@kklive_hk）

岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | The Club優先購票

優先訂票渠道： The Club

門票發售時間：2026年11月23日 上午11時起-11月25日 晚上11時59分

岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | 公開發售

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：2026年11月26日（星期四）

公開開賣時間：中午11時

岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。