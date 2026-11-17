岑寧兒 & 張貝芝演唱會2027香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：
岑寧兒 & 張貝芝 《between you and me…》演唱會將於2027年1月19-20日在TIDES舉行，會在 The Club優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | 詳情
演唱會日期：2027年1月19-20日（星期二及三）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：TIDES
門票價錢： $880、$750、$650及$390
限量1/F TIDES HALL - VIP $880門票包含：
最前排位置
限量版音樂會海報
參加Yoyo & Joyce演出後簽名會
VIP門票組合於The Club獨家發售
岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | 座位表
岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | The Club優先購票
優先訂票渠道： The Club
門票發售時間：2026年11月23日 上午11時起-11月25日 晚上11時59分
岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | 公開發售
公開發售平台：KKTIX
公開開賣日期：2026年11月26日（星期四）
公開開賣時間：中午11時
岑寧兒&張貝芝演唱會2027香港 | KKTIX 3個搶票技巧
技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面
建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。
技巧2｜迅速填妥資料
因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！
技巧3｜預先熟習演唱會詳情
KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。