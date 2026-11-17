韓國人氣歌手兼演員黃旼炫日前登上澳門舞台，帶來《2026 HWANG MIN HYUN FANMEETING [PEACH-BLOSSOM] - MACAU》見面會，與來自各地的Hwangdo（黃旼炫粉絲名稱）近距離相見。這場由168 PRODUCTION主辦的見面會於澳門上葡京綜藝館舉行，黃旼炫不僅展現帥氣十足的舞台魅力，更準備多個驚喜回饋粉絲。其中最令人意外的，除了特別練習演唱中文歌曲<想見你想見你想見你>，還預備舞蹈串燒環節，讓現場氣氛瞬間升溫。

黃旼炫日前登上澳門舞台。（公關提供）

中文打招呼冧爆粉絲

見面會一開始，黃旼炫便以最近推出的新歌<Know You Better>揭開序幕，配合伴舞展現充滿節奏的舞台演出，黃旼炫穿上白色西裝外套展現性感的一面，立即引來全場尖叫。結束熱力十足的開場後，他隨即切換成親切模樣，用中文向粉絲打招呼：「大家好，我是Hwangdo隊長黃旼炫！」流利又可愛的中文發音，不單止獲得主持人稱讚，更讓粉絲聽得相當開心，再次展現他的寵粉魅力。

黃旼炫流利又可愛的中文發音冧爆粉絲。（公關提供）

驚喜獻唱八三夭金曲《想見你》

除了舞台上的帥氣演出，黃旼炫的歌唱實力同樣令人印象深刻。他特別準備了自己非常喜愛的中文歌曲，並為這次澳門見面會練習用中文現場演唱。而當熟悉的旋律響起，黃旼炫隨即獻唱八三夭的<想見你想見你想見你>。無論中文發音還是歌曲情感的掌握，都帶來不少驚喜，配合全場粉絲揮舞的應援手燈，營造出浪漫又溫馨的畫面。

翻跳男團舞〈BAD〉

黃旼炫還一口氣演繹了<CUBE>、<Hidden Side>和<Perfect Type>的串燒舞台，俐落整齊的舞步展現他獨有的溫柔魅力，引來全場尖叫！而在之後的任務遊戲環節，為了迎接即將舉行的澳門格蘭披治大賽車，黃旼炫更挑戰了揮動格仔旗的任務。接著他還接受了一邊用中文說：「Hwangdo生日快樂！」同時要吹熄蠟燭的遊戲，十分搞笑！之後，他更跳了ATEEZ的<BAD>和樂音的<mosi mosi?>，不論型格，還是可愛，黃旼炫也應付自如。

黃旼炫跳了ATEEZ的<BAD>。（公關提供）

黃旼炫（公關提供）

溫馨大合照留珍貴回憶

來到見面會尾聲，寵愛Hwangdo的黃旼炫在獻唱<Truth>時，更走到觀眾席來跟粉絲們進行近距離互動，場面溫馨。接著還拍攝全場大合照，為這次澳門演出留下珍貴紀念。最後，黃旼炫以韓劇《衣袖紅鑲邊》的原聲帶歌曲< I'll be with you every day>為這場澳門見面會畫下句點。從性感舞台、溫柔歌聲、互動遊戲，到特別準備的中文歌曲，整晚不但讓Hwangdo看見黃旼炫的多元魅力，也留下許多值得珍藏的回憶。