韓國女團BLACKPINK今年才慶祝出道10年，不料近日經紀公司YG娛樂公布第3季報告書中，目前與公司有「專屬合約」的只列出BABYMONSTER、WINNER、殷志源及TREASURE等4組藝人，不見BLACKPINK，再加上官方WEVERSE也突宣布將暫停加入新會員，引發外界猜測BLACKPINK是否要解散。



對此，YG娛樂出面回應表示，BLACKPINK的4位成員目前正在發展個人演藝活動，他們尊重成員想先專注個人活動的想法，團體活動則尚在討論中。顯然否認BLACKPINK解散說法。

BLACKPINK才慶祝出道10年，但已從YG娛樂最新公布「專屬合約」名單消失，官方WEVERSE也突宣布將暫停加入新會員，引發猜測BLACKPINK要解散。（Weverse圖片）

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2023年BLACKPINK的成員Jennie、Rosé、Jisoo、Lisa雖然與YG娛樂續約團體合約，不過4人都已陸續成立個人公司或是簽約給別家公司，發展個人活動與事業。今年BLACKPINK發行最新迷你專輯《DEADLINE》，也展開新一輪的世界巡迴演唱會。

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