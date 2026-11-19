韓國「國民女團」少女時代隊長太妍（Taeyeon）近日喜訊連連。向來有「信聽太」美譽的她，除了宣布將於11月30日推出第四張正規專輯《Unspecial》並公開多張絕美概念照外，更正式落實展開全新巡迴演唱會《F.L.Y.》，明年3月首度踏足香港紅磡體育館連唱兩場。



太妍將於11月30日推出第四張正規專輯《Unspecial》。（IG@taeyeon_ss）

黑色透視喱士裙造型大晒暗黑仙氣

太妍昨日（17日）率先派福利，上載多張新專輯《Unspecial》的宣傳美照。相中她換上一襲裸色內襯的黑色透視喱士吊帶長裙，配襯高跟鞋及十字架頸鏈，一頭長直髮加上迷離煙燻妝容，在爬滿常春藤的戶外門廊及燭光餐桌旁擺出慵懶姿勢，散發帶點暗黑哥德色彩的魅惑仙氣，引來大批網民洗版激讚「簡直是女神」。

太妍身穿黑色透視喱士裙。（IG@taeyeon_ss）

超誘惑。（IG@taeyeon_ss）

仙氣十足。（IG@taeyeon_ss）

攜新碟強勢回歸明年三月首攻紅館

繼2025年6月在亞博開騷後，太妍今次再度來港開騷成功「升呢」，強勢踩入香港歌手夢寐以求的殿堂級場地。全新巡演《TAEYEON CONCERT - F.L.Y. IN HONG KONG》定於2027年3月27日及28日（星期六、日）一連兩晚假紅磡體育館隆重舉行，屆時她極有機會首度在港現場演繹《Unspecial》新曲。

太妍全新巡演《TAEYEON CONCERT - F.L.Y. 》（IG@taeyeon_ss）