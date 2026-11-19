香港樂壇年度重頭盛事《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》定於2027年1月1日假亞洲國際博覽館ARENA隆重舉行，而最受全城樂迷關注的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」票選亦已進入白熱化肉搏階段。隨著官方公布最新走勢，一眾人氣偶像與實力唱將固然穩守前列，古天樂憑多首派台歌挺進7強。

叱咤2026我最喜愛的男歌手走勢出爐。（IG@cr881903）

叱咤2026我最喜愛的女歌手走勢。（IG@cr881903）

叱咤2026我最喜愛的組合走勢。（IG@cr881903）

Edan重返前列 Anson Lo意外跌出7強

今屆叱咤「我最喜愛」系列獎項投票競爭空前激烈，自首階段於11月13日中午淘汰兩名入圍者、正式誕生10強名單後，次階段「10強進5強」投票亦將於明日（11月20日）中午12時正式截止，決定最終躋身第三階段決選的五強席位。根據大會最新披露的「我最喜愛的男歌手」7強走勢，MIRROR成員依然佔據半壁江山，姜濤與陳卓賢（Ian）穩紮穩打順利進駐，早前一度跌出榜外的呂爵安（Edan）亦成功發力重新上榜，唯獨隊友「教主」盧瀚霆（Anson Lo）暫時稍為落後，未能打入七強之列。其餘席位則由樂壇皇者張敬軒、人氣王MC張天賦、影壇大亨古天樂，以及首度入圍便氣勢如虹的樂壇新星Arvin 曾傲棐瓜分，新舊勢力交鋒火花四濺。

Edan重返前列。（ViuTV）

古天樂一路挺進7強

與此同時，不少網民亦將焦點轉向現年56歲的影帝古天樂。有網民指出，古天樂今年派台歌數量甚至比部分現役歌手還要多，最終憑藉超高話題度順利殺入最初的12強名單，甚至一路挺進目前的7強走勢。

古天樂一路挺進7強。（葉志明 攝）

Novel Fergus遭拒諸門外

然而相比起偶像之間的排名拉鋸，是次名單最大的爭議焦點，無疑落在獨立嘻哈猛將Novel Fergus榜上無名一事。貴為本年度在年輕樂迷群體中極具號召力的說唱好手，竟連首輪候選名單都未能入閘，變相剝奪大眾投票支持的權利。事實上，Novel Fergus今年人氣急升，全賴早前跨界參與人氣網台節目《JFFT歌謠祭2026》。

向來予人冷酷深沉「說唱詩人」印象的他，在節目中展現出極度隨和、貼地兼搞笑的反差萌，更與JFFT成員床哥組成限定組合，於萬人舞台上熱血合唱洗腦神曲《FB愛》。該場演出成功打破地下嘻哈與主流網民之間的次元壁，相關片段在網上瘋傳洗版，令他一躍成為衝擊今年樂壇獎項的頭號黑馬，如今卻連參賽門檻都跨不過，難怪令一眾樂迷大跌眼鏡。