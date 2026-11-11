叱咤2026｜「我最喜愛」12強名單出爐！古天樂相隔8年再度入圍

由商業電台主辦《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2027年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於11月9日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及[全新]商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至11月11日中午12時，最新十二強走勢如下：

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合

十二強走勢（排名依筆劃序）

男歌手︰Arvin 曾傲棐、MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、古天樂、呂爵安、林家謙、姜濤、陳卓賢、陳柏宇、陳健安、張敬軒、盧瀚霆

女歌手︰Amy Lo、Gin Lee、Marf 邱彥筒、Serrini、sica、炎明熹、宣萱、容祖兒、陳蕾、黃淑蔓、鄭秀文、衛蘭

組 合︰COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、MIRROR、Pandora、RubberBand、VIVA、Zpecial、人夫集團、晚安莉莉、農夫FAMA

2026叱咤樂壇我最喜愛的男歌手_十二強走勢。（公關提供）

2026叱咤樂壇我最喜愛的女歌手_十二強走勢。（公關提供）

2026叱咤樂壇我最喜愛的組合_十二強走勢。（公關提供）

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第一階段投票將於星期五（11月13日）中午12時結束。第二階段投票將於11月16日中午12時至11月20日中午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段。第三階段投票將於11月23日中午12時至11月27日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2027年1月1日頒獎禮當晚揭曉。