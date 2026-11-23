台灣49歲男歌手言承旭擁有深邃五官與高挑身形，過去因參演偶像劇《流星花園》，與吳建豪、周渝民、朱孝天組成男子組合「F4」火遍亞洲。不過卻驚傳，他在演唱會期間發生意外，重摔撞地。



言承旭演唱會上樓梯時重摔

言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信攜手演出「F✦FOREVER恆星之城巡迴演唱會」，21日在上海體育場完成上海限定場的演出。不過演唱會期間，言承旭在準備登上移動花車、走在隊伍末端的過程中，疑似因西裝下擺過長、上樓梯踩到而重跌。

言承旭驚傳在演唱會期間發生意外，重摔撞地。（ig@jerry_yan_official）

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雖然他當下及時抓緊欄杆，但仍顯露痛苦神情，且在繼續演出期間，他也一度抬手查看，有粉絲拍到疑似泛紅。網路上陸續傳出他腿部骨折、入院治療等消息，但目前經紀團隊尚未對傷勢與傳聞做出官方回應。

言承旭過去就曾因打籃球重創左膝，更一度靠拐杖行動、放棄節目錄製。此次意外發生後，粉絲都相當憂心。

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