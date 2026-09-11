言承旭「親筆手寫信」悼念大S　催淚喊：她變成一直放在心裏的人

言承旭因《流星花園》「道明寺」一角走紅，轉眼演藝生涯已逾25年。適逢這部經典偶像劇播出25周年，他近日登上內地時尚雜誌《紅秀GRAZIA》9月號封面，難得再度談起當年合作的「杉菜」大S（徐熙媛）。



這次他沒有透過一般打字方式完成採訪，而是親筆寫下所有回答，並以繁體字保留自己的文字習慣，讓這次專訪更添特殊意義。他也在字裏行間回望那段青春，首度較完整談起大S離世後的思念。

言承旭與大S（《流星花園》劇照）

偶像劇《流星花園》迎來播出25週年，言承旭近日親筆寫下對大S的思念：

+ 7

《紅秀GRAZIA》透露，這次採訪是在言承旭巡演階段性休息後進行，由於已經很久沒有接受雜誌專訪，他希望能「好好對待」，因此花了不少時間親手完成回答。談到《流星花園》帶給自己的人生轉變，他也回憶起當年一起走過那段歲月的人，其中最讓人動容的，便是已經離開的大S。言承旭坦言，大S對他而言早已不只是一起工作的夥伴，而是「人生某一段時間裏，很重要的一個存在」。

言承旭也透露，過去自己處在人生低潮時，大S曾邀他到家裏吃飯、聊天，在他需要的時候給予鼓勵與開導。多年過去，這些看似日常的相處，如今反而成為格外珍貴的回憶。兩人的緣分始於2001年的《流星花園》，大S飾演的「杉菜」與言承旭的「道明寺」成為經典螢幕情侶，戲劇播出後更紅遍亞洲，兩人的情誼也一路延續至今。

事實上，2021年言承旭參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》時，大S就曾透過節目錄製加油影片，開口便喊他「道明寺，我是你的杉菜」，還笑稱兩人當年拍戲時常常互相鬧脾氣，並說如今的言承旭已變得更加開朗、有魅力，最後更送上「杉菜永遠都在」的暖心話，當時讓言承旭感動到眼眶泛淚。

如今言承旭與周渝民、吳建豪再度以F4身分展開「F✦FOREVER恆星之城」巡演，重新站上舞台，也讓他再次想起當年的青春。談到大S，他寫下：

有些人離開以後，並不是真的消失，只是從『一起走的人』，變成『一直放在心裏的人』。

他也坦言，站上舞台時會想起過去的他們，以及那個曾經一起走過青春、如今卻無法再站在身邊的人。如果大S真的能看到舞台，他希望她看見的不是大家沉浸在悲傷裏，而是「我們還記得那段青春，也還記得她」，這樣就夠了。

延伸閱讀：大S女兒小玥兒現身街頭被讚「根本媽媽翻版」 身材高挑亭亭玉立

+ 10

延伸閱讀：

山下智久突停下腳步「有件事想說」！喊話媒體別放醜照 網友笑翻：太可愛

珍妮佛勞倫斯開IG了！影片嗆：敢酸我就馬上退出 限動加碼「別傷到寶寶」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】