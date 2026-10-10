Celine Dion巴黎開唱出事突失衡重摔倒地　引猜測是罕見病後遺症

加拿大美聲天后Celine Dion（莎蓮迪安，或譯席琳狄翁）2022年底宣佈罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-Person Syndrome），嚴重影響她的日常生活與歌唱事業，經歷高強度的復健與休養後，重新站上舞台巡演。



日前她到巴黎開唱時突發意外，不只突然忘詞，唱到一半還失去平衡而摔倒，讓粉絲對她的健康狀況相當擔憂。

莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳狄翁）於巴黎舉辦演唱會，不料現場突發意外。（Reuters）

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Dion於10月7日在巴黎開唱，在台上深情獻唱法語經典歌曲《Pour Que Tu M'aimes Encore》（願你再次愛我）時情緒相當激動，唱到一半突然斷詞，隨後手摀着臉（掩面）露出懊惱神情說：

我忘了該唱什麼了。

台下歌迷見狀立刻接力大合唱幫助她完成演出，讓她感動直呼：「感謝你們在這裏，對不起。」

意外狀況還不止如此，她演唱《Dans un autre monde》（在另一個世界）時，突然身體失去平衡摔倒，她迅速站起並向觀眾豎起大拇指，示意自己無恙。

不少粉絲擔心這是「僵硬人症候群」導致的肌肉僵硬、痙攣以及容易失去平衡的症狀。儘管如此，她仍然展現出專業的表演態度，繼續完成當晚的演出。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】